Edad biológica y fertilidad: descubre cuándo es el momento ideal para ser madre

Un escenario posible que indica que no es el momento oportuno es sentirte emocionalmente preparada para tener un bebé, pero c arecer de la preparación médica necesaria , como en casos de diabetes o hipertensión descontroladas, o cuando se padece de sobrepeso. Otra situación podría ser enfrentar desafíos sociales , como llevar a cabo una carrera profesional extensa, incluso fuera de tu país, lo cual demandará apoyo adicional.

Edad influye en la fertilidad femenina

Riesgos de quedar embarazada al retrasar la maternidad

“En una paciente antes de los 35 años, nosotros damos el diagnóstico de infertilidad cuando tú llevas 12 meses buscando bebés, teniendo relaciones en el momento en que tú sabes que estás ovulando, y que en un año no quede embarazada. Cuando esta paciente ya tiene 35 años, ese lapso de tiempo lo bajamos a seis meses, y si esa paciente tiene 40 años, inmediatamente se procede con esa paciente, no vamos a esperar. Actualmente, el 19% de todos los embarazos son de pacientes de más de 35 años, y el 11% es en pacientes que tienen más de 35 buscando el primer bebé” , argumentó.

Un embarazo a partir de los 40

“Esto no significa que tú vayas a tener un bebé a los 40 y ese sea el caso, sino que son riesgos. Si comparo a una paciente de 28 años que no se cuida y una paciente de 40 años que tampoco se cuida, la paciente de 40 años tiene mayor riesgo de desarrollar o de tener un bebé con una anomalía cromosómica como el síndrome Down, que una paciente de 28 años bajo los mismos estándares. Supongamos que las dos pacientes se cuidan, una tiene 28 años y la otra tiene 40, toman ácido fólico, están en buen peso y todo superbién, la paciente de 40 años tiene mayor riesgo, por la edad que tiene, de tener un bebé con síndrome Down por el hecho de la edad”, explicó.