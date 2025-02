¿Es un olvido normal o una señal de alerta?

Al respecto de esto, el doctor Richard Restak, profesor clínico de neurología en la Universidad George Washington, reveló que muchos de los olvidos cotidianos que experimentamos son completamente normales. En diálogo con la cadena estadounidense CNBC, Restak ejemplificó: “Vas a un centro comercial a comprar algo en particular, entras, lo compras y, al salir, no recordás dónde estacionaste el auto”. Este tipo de lapsos, asegura, no deberían generar preocupación, ya que son parte de la vida diaria y no implican problemas cognitivos graves. Sin embargo, advirtió que olvidar detalles más significativos, como no recordar si llegaste al lugar en auto, colectivo o si alguien te llevó, podría ser señal de un problema más serio.