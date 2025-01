Estos sencillos cambios de hábitos pueden mejorar la calidad del sueño, según los expertos

El sueño, una necesidad biológica esencial, sigue siendo subestimado por una gran parte de la población. Según los autores de Better Sleep, Better You, el médico Frank Lipman y el cofundador de Casper, Neil Parikh, el 70% de los estadounidenses no duerme lo suficiente, un problema que trasciende el simple cansancio, pero que tiene solución al adoptar cambios de hábitos.