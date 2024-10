¿Sufres de exceso de sueño durante el día? Conoce las causas más frecuentes

San Juan - Estás intentando trabajar, pero te pasa frecuentemente que el exceso de sueño en horas laborables no deja ni siquiera concentrarte. Entérate que no es normal que durante el día cabecees ni que después del almuerzo te dé sueño. Esto puede significar que no estás durmiendo suficiente, entre otras causas, que pueden estar dirigidas a que estás sufriendo un desorden del sueño.

Causas más frecuentes de exceso de sueño

“No es normal que tú durante el día cabecees, no es normal que después del almuerzo te dé sueño. Eso no es normal, no lo podemos normalizar. Si eso está sucediendo, hay algo que debemos manipular o que debemos cambiar para que usted se sienta con más energía durante el día, que en vez de comer y me dé sueño, pues comer y querer continuar activo, produciendo, etc.”, concluyó el especialista, quien insta a buscar ayuda de un neumólogo, quien es el especialista encargado de los trastornos respiratorios y de aquellos que ocurren durante el sueño, como lo es roncar.