“Yo no dormía por los ronquidos de mi esposo. A la medianoche, me iba del cuarto, y lo comencé como un acto de rebeldía. Hasta que un día le dije, ‘no vuelvo al cuarto hasta que tomes acción al respecto’. Soy otra persona desde que mi marido usa una máquina para tratar el apnea del sueño. Todo se resolvió”, respondió la ciudadana Myrna Reyes cuando se le preguntó si en algún momento había sufrido por los ronquidos de su pareja.

Su testimonio puede ser más común de lo que parece. No obstante, antes de abordar el tema desde la persona que sufre por los ronquidos de su pareja, cabe señalar que el neumólogo es el especialista encargado de los trastornos respiratorios y de aquellos que ocurren durante el sueño, como lo es roncar.

Además de que la persona podría estar padeciendo de la apnea obstructiva del sueño, roncar le pudiera provocar problemas cardiovasculares, entre otras consecuencias perjudiciales para la salud, por lo que la atención médica es imperiosa para este trastorno del sueño potencialmente grave, que hace que la respiración se detenga y se reanude repetidamente durante el sueño.

Ahora bien, los ronquidos pueden causar interrupciones en el sueño no solo en el paciente que lo vive, sino también en el de su compañero de cama, que puede presentar a su vez una sintomatología de cansancio, como mostrarse irritado y con ausencia de juicio, al no cumplir con su sueño reparador en la noche.

“Esas manifestaciones se pueden ver en el paciente, pero también la vamos a ver en el familiar que lo sufre, y que no es precisamente por un diagnóstico, sino por lo opuesto, que de forma ordinaria por estar con esa persona, sin intención no le permite conciliar el sueño. Así que, por la razón fisiológica que esté presentándose el ronquido, al tener unos lapsos de sueño, no les permite descansar y es posible que tampoco está llegando al sueño REM”, indicó la doctora Desiré Rivera, psicóloga clínica del Hospital Menonita CIMA, en referencia a la cuarta y última etapa del ciclo del sueño, que representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse.

Asimismo, explicó que a esto se le suma el que la pareja pueda presentar cierta preocupación, de que la persona se le quede sin aire o que le pueda pasar algo, lo que significaría mantenerse en estado de alerta. De ese modo también resulta difícil conciliar el sueño.

“Al no cumplir con un sueño reparador, vamos a tener también una pareja no tan funcional en su diario vivir. Se puede mostrar irritable, cansada, y afectada en la toma de decisiones. Esto solamente como respuesta fisiológica que va a tener como consecuencia”, agregó.

De acuerdo con la doctora Rivera, varios estudios han identificado que las féminas o los caballeros que son parejas de personas que padecen de apnea del sueño y no están bajo tratamiento, pueden llegar a percibir falta de atención, que la persona no se está cuidando, en que no le deja dormir, y que a pesar de que sea por una respuesta natural, se puede llegar a un punto en donde se perciba como desinterés, al no moverse a hacer los cambios necesarios y de acudir a un especialista.

“La pareja se va a cansar, porque no está precisamente recibiendo el descanso que necesita. Si no se ha movido a recibir tratamiento, puede ser interpretado como que se le está ignorando, que le está dando largas al asunto. Si quien ronca piensa que su pareja exagera, que es poquito lo que ronca, y que no requiere todavía una atención clínica, pues la otra se va a sentir como que no le están entendiendo, aun cuando la está pasando mal. Así que sí se va a ver como una falta de consideración hacia esa persona que vive con esta. Si mínimo te digo que te vires para el lado y no te viras, si te digo que busques tratamiento y te niegas, no le estás dando la importancia que le veo yo a tu salud ni el efecto que tiene en mí. Claramente, la pareja se puede sentir desatendida también en este proceso”, manifestó la psicóloga clínica.

“Remedio” que crea desconexión

Uno de los remedios por los que se opta, que pudiera ser una alternativa inicial, pero que no subsana la raíz de la situación, es el que la pareja abandone -por algunos días o por todos los días- la habitación en aras de tratar de conciliar ese sueño.

“Aunque puede ser que esa medida traiga una solución, esto puede provocar otras repercusiones porque se abre una brecha, en ese espacio de intimidad que la pareja tiene, que es ese punto de encuentro para descansar juntos”, resaltó.

De igual modo, trajo a la atención otro efecto fisiológico de no descansar bien al no conciliar el sueño; se trata del desempeño sexual.

“Va a tener un efecto fisiológico en el desempeño sexual la persona que vive la interrupción en el sueño. Por consecuencia, se debe reflejar en el interés sexual o en la respuesta sexual que espera su pareja. Esta persona que está roncando, no consigue esa parte del sueño REM, que es donde se supone que consolidemos memoria. Así que trabajemos más en ese procesamiento. Se supone que tengamos la relajación física, que es donde se segrega la mayor cantidad de hormonas. Así que, si fuese un caballero, puede tener dificultad en esa segregación de testosterona, y su deseo sexual posteriormente en el día va a disminuir”, explicó la doctora a la vez que aclaró que lo mismo ocurriría en el caso de que le ocurra a una fémina.

Esta respuesta puede afectar el proceso de intimidad como pareja. “Cuando hablo de intimidad sí me refiero a la conexión sexual, pero me refiero también a ese compartir, porque ni a lo mejor tengo el mismo deseo sexual ni estoy durmiendo contigo. Así que ese tiempo de hablar, de acostarnos a dormir o de pasar el día y luego reflexionar cómo estuvo, a lo mejor no se está dando”, puso como ejemplo.

Diálogo entre las dos vías

Si la persona que ronca no ha tomado acción, es imperioso ir tras una evaluación médica, para que puedan verificar las causas de su ronquido. No obstante, va a ser importante también empezar a descartar respuestas fisiológicas naturales, antes de que se pudiera llegar a un diagnóstico si no lo hay.

En términos de consejos, el primer paso que la psicóloga clínica sugiere es reconocerlo y, segundo, abrir los canales de comunicación.

“Va a ser importante que se dialogue entre las dos vías, la persona que lo esté padeciendo, que escuche a su pareja. Si le pide que busque asistencia, que lo vea como algo real. Si lo hace por complacerle, al final es para su propio beneficio”, exhortó la doctora Rivera.

“Si mi pareja me está verbalizando incomodidad, hay que escucharla, porque típicamente a veces tenemos diferencias, pero las parejas no quieren pelear por pelear naturalmente, nadie se va a quejar de un ronquido si no le molestó, pero si le está interrumpiendo su sueño se va a quejar, así que va a ser importante que lo dialoguen, que se escuchen, que hagan cambios fisiológicos, que se ejercite, que si hay aumento de peso se trabaje con la reducción de este, porque estos factores inciden en el proceso de los ronquidos”, añadió.

Desde el lado de la persona que sufre los ronquidos de la otra, la psicóloga clínica insta a trabajar con la tolerancia, pues si bien no es a propósito o con intención que se ronca, poder asistirle con esa comprensión de ayudarle a buscar tratamiento u otras formas de manejarlo.

“La persona que ronca debe ser receptiva y cuando la persona le notifique, que no piense de que se trata de una exageración o invento, sino tomarlo en consideración”, puntualizó.

Si se exacerba mucho más la situación, que se traduzca en algo que interfiere en la dinámica de la pareja, el paso correspondiente sería recibir asistencia psicológica para trabajar la respuesta que se está teniendo.

“A lo mejor la persona que lo enfrenta tampoco se siente apoyada, más bien se siente juzgada, o se siente criticada todas las noches. Por el contrario, la otra parte se siente no valorada. Así que, si eso está teniendo alguna repercusión en la pareja, en el diálogo, en la interacción, mucho más allá en la intimidad, en el desempeño sexual de la pareja, pues va a ser importante trabajarlo para manejarlo a nivel de estrategias de pareja, como el sistema, como el equipo que debe ser, que idealmente todos deberían hablarlo”, resaltó.

Todo lo que se identifique que sea desagradable en una pareja y que no se trabaje, va a aumentar porque las diferencias no se dan solas, de acuerdo con la doctora Rivera.

“Típicamente, a no ser que sea algo sumamente insignificante, que se manejó o no nos percatamos, pero las diferencias en las parejas, si no se atienden, aumentan y se acumulan. Particularmente en la pareja, que a diferencia quizás de otras relaciones con los hijos, con una madre o demás, tendemos a tomar mucho más personal los rechazos o los acercamientos del otro. Así que esto se va a sumar con otras situaciones que las parejas pueden enfrentar que no tienen nada que ver, pero cuando lo venimos a ver, es un cúmulo, es una bola de nieve. De ser algo que a lo mejor era fisiológicamente manejable, se vuelve un problema serio de pareja” dijo mientras volvió a dar énfasis a buscar ayuda.

“La verdad es que pasar malos ratos, no descansar y que el proceso de sueño sea un factor de dificultad en la pareja no es normal. A las parejas se le van a presentar dificultades mucho más importantes que esta, así que esta se debe atender con premura”, concluyó.