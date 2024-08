Sueño reparador: conoce cómo sacarle provecho a la siesta y los beneficios que aporta para la salud

“Muchas veces no voy con la intención de echarme una siesta, sino de tumbarme y descansar”, dice King, escritora en Filadelfia. “Luego acabo yéndome a la deriva y me despierto con energía y fresca para seguir con mi día”.

King no se había dado cuenta de que se había instalado, de forma natural, la rutina de siestas que recomiendan los expertos del sueño y que tiene beneficios para la salud. Precisamente, los investigadores afirman que las siestas cortas mejoran las habilidades motoras, potencian la memoria e impulsan la creatividad, aunque ella lo ha notado.

Esto se debe, según los expertos, a que las llamadas siestas energéticas, que duran menos de 30 minutos, permiten que el cerebro descanse de un modo que te hace estar más alerta. Las siestas no son tan largas como para sumirse en un sueño más profundo que nos dejaría aturdidos al despertar.

En una noche normal, las personas pasan por varios ciclos de sueño de 90 minutos repartidos en cinco etapas, desde el sueño ligero al profundo, con el más profundo hacia la mitad. El sueño diurno sigue el mismo ciclo, por lo que Maas no recomienda siestas de una hora. Despertarse de un sueño tan profundo puede llevar hasta una hora para volver a la normalidad, gracias a lo que se denomina inercia del sueño.

Aunque sientas que no has dormido, sigues obteniendo beneficios, dice Mednick. Las personas no tienen la sensación de estar dormidas hasta que alcanzan el sueño más profundo, de ondas lentas, en la tercera fase.