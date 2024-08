Ginecólogos y pacientes buscan que procedimientos sean menos dolorosos

Opciones para aliviar el dolor

“Hay muchas pacientes con antecedentes de trauma, antecedentes de vergüenza”, comentó Prabakar, quien se desempeña como asesora de la Alliance for Women’s Health and Prevention. “Apenas pueden tolerar un espéculo, mucho menos algunos de estos otros procedimientos”.

En defensa de la medicación

Esta era la primera vez que oía hablar de la necesidad de una biopsia y no había tomado nada para el dolor previo al procedimiento. Friedberg dijo que no y que necesitaba reprogramar la cita.

“Soy una persona que, si no me gusta el esmalte de uñas que me están poniendo, nunca diría, ‘no sigamos con ese’ o ‘esto está mal’ o ‘quiero algo diferente’”, explicó Friedberg. “En general, me gusta no causar revuelo”.

¿Qué preguntas debo hacerle al ginecólogo?

— ¿Qué pasa si mi médico no me escucha o no me proporciona la medicación que solicito? No deje de abogar por usted y acuda armada de conocimiento. Los expertos coinciden en que las pacientes a menudo no conocen sus opciones, y la nueva pauta de los CDC alienta a los ginecólogos a hablar primero con las pacientes. Siempre puede buscar una segunda opinión si es necesario y el tiempo lo permite.