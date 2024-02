¿Hace la diferencia estar un mes sin ingerir alcohol?

Luego de que finalizan las Navidades, y ante los excesos, hay quienes comienzan a poner en práctica la actividad física y la implementación de dietas, con el fin de bajar de peso y llevar una vida más saludable. Asimismo, hay quienes optan por unirse al llamado “dry January” o “enero seco”, una iniciativa que nació hace más de una década, que consiste en no tomar alcohol durante un mes para lograr cambios en su organismo.

Si consideramos que en Puerto Rico se celebran las Navidades más largas del mundo, que concluyen con las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián , puede que los interesados en practicarlo no vean a enero como un mes favorable.

“Creo que no es del todo cierto, pues si bien siempre hay un beneficio en aguantar el ingerir bebidas alcohólicas, también lo es que hay unas variables que pueden afectar, pues cada persona es un mundo, es una situación aparte. Primero, depende de cada persona esencialmente qué otras cosas subyacentes tengan, qué otras comorbilidades o condiciones médicas, incluso qué medicamentos esté utilizando, si alguno, que pueden interferir con la acción del hígado” , explicó el internista.

“En tercer lugar, y no menos importante, tenemos que preguntarnos, cuál es la salud del hígado de ese individuo, del que en un momento dado estemos haciendo referencia. Cada detalle puede ser una variable independiente en lo que va a ocurrir con el paciente cuando deja de tomar” , agregó el especialista del Hospital Menonita de Aibonito.

Por tanto, ejemplificó que no es lo mismo que una persona de 30 o 35 años que una vez al mes se da un atracón de bebida ese día, para celebrar algún motivo, y que eso pueda ocurrir cada dos meses o tres meses, de manera esporádica, versus una persona que todas las tardes acostumbra a darse un trago.

“El puertorriqueño cuando dice que se dio un trago, pues hay que ver la magnitud de ese trago, hay que ver qué trago es, porque no es lo mismo un palo de whisky con hielo, que una margarita. Son cosas bien distintas, en términos de la cantidad calórica, el porcentaje del alcohol por volumen, la estatura de la persona, qué condiciones tiene la persona, y si es hombre o mujer, entro otros factores” , expresó.

Daños del alcohol al organismo

“Empezaremos a ver problemas, primero con el hígado, porque va a ir sufriendo al tener que trabajar o emplearse más. Hay un tipo de metabolismo en particular en el hígado, que tiene que estar más activado y puede sufrir más de la cuenta. Empieza poco a poco, y a lo largo del tiempo empiezan a ocurrir unos cambios en el hígado, entre ellos, lo que se conoce y se está viendo por ahí bastante, lo pertinente al hígado graso. De ahí, eventualmente, si la persona no mejora su condición, puede seguir deteriorando la función del hígado”, especificó a la vez que mencionó que a largo plazo se podría terminar con problemas hasta de cáncer de hígado.

Por otra parte, el internista comunicó que, por lo general, quien utiliza alcohol en exceso no se alimenta adecuadamente, lo que trae otros problemas como consecuencia. Incluso, dijo que el alcohol por sí mismo, también puede deprimir un tanto el sistema inmunitario del ser humano, por lo que esta persona va a estar más predispuesta a tener problemas infectocontagiosos.

“A largo plazo, también se le añade el daño al tejido neurológico, que puede inducir muchos problemas neuropáticos y degenerativos, porque además interrumpe hasta el ciclo del sueño en las personas. Esto trae otras complicaciones adicionales, sin contar el daño terrible a la salud familiar y a la capacidad de interacción de la persona en relación a su medio ambiente. Una persona que eventualmente, si no para de consumir el alcohol, la tendencia es que va a ir empeorando, desarrollando un problema de un trastorno de uso de sustancia, en este caso el alcohol. Aunque el alcohol en nuestro país no es ilegal, ciertamente hay un problema de abuso de sustancia, porque llega el momento en que se va a desarrollar no solamente de dependencia del alcohol, sino tolerancia, y cada vez va a tener que aumentar la cantidad de lo que ingiere para poderse sentir ‘bien’, entre comillas”, alertó.