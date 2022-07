Estados Unidos contará con otra opción de vacuna contra el COVID-19 después que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el miércoles la inyección de Novavax para adultos.

Novavax fabrica un tipo de vacuna más tradicional que las otras tres disponibles para su uso contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Estados Unidos, y ya está disponible en Europa y varios otros países.

Casi una cuarta parte de los adultos de Estados Unidos siguen sin recibir su primera dosis de la vacuna a estas alturas de la pandemia, y los expertos esperan que al menos algunos de ellos se inoculen con una opción más convencional: una vacuna basada en proteínas.

La vacuna, que lleva los nombres comerciales Nuvaxovid y Covovax, es lo que se conoce como una vacuna de subunidad. En otras palabras, esta vacuna contiene un virus creado artificialmente con un gen que produce una espiga modificada que se encuentra en el SARS-CoV-2. Al ser inyectada, el sistema inmunológico detecta la proteína y arma una respuesta que incluye la creación de antígenos. La formulación también utiliza un ingrediente que acelera y aumenta la respuesta inmunológica, por lo que la vacuna se torna efectiva en un 90 por ciento en apenas siete días después de recibir la segunda dosis.

Al no ser una vacuna basada en mRNA y que no contiene el patógeno, ya sean partes purificadas o moléculas atenuadas o muertas, Novavax espera recibir una buena respuesta de parte del segmento de la población que se resiste a ser inoculado por no confiar en las nuevas técnicas de producción de vacunas.

La compañía de Maryland también espera que sus vacunas se conviertan en una de las principales opciones para refuerzo en Estados Unidos y otros lugares. Decenas de millones de estadounidenses aún requieren dosis de refuerzo que los expertos han dicho resultan cruciales para brindar la mejor protección posible mientras el coronavirus continúa mutando.

Por el momento, la FDA autorizó la serie inicial de dos dosis de Novavax para personas de al menos 18 años.

“Aliento a todas aquellas personas que son elegibles, pero que aún no reciben una vacuna contra COVID-19, a que consideren hacerlo”, dijo el comisionado de la FDA, Robert Califf, en un comunicado.

Antes de comenzar la aplicación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) deben recomendar cómo deben usarse, una decisión que se espera para la próxima semana.

El director general de Novavax, Stanley Erck, dijo a The Associated Press que prevé que Estados Unidos autorice pronto el uso de la vacuna en otros grupos de edad.

La FDA ya evalúa su uso en niños de 12 años en adelante, dijo Erck. Novavax también ha presentado datos sobre las dosis de refuerzo, incluyendo su uso mezclado con otras vacunas en personas que recibieron previamente dosis de Pfizer o Moderna.

El gobierno del presidente Joe Biden ha adquirido hasta el momento 3.2 millones de dosis de Novavax, y Erck dijo que su aplicación podría iniciar a finales de este mes.