Daniela Torres tenía 17 años cuando tuvo los primeros síntomas. Un sarpullido rojizo, en forma de mariposa en las mejillas y la nariz, que pensó era el resultado de la exposición al sol. Fue el primer indicio, pero eso no la disuadió de seguir yendo a la playa a tomar baños de sol. Pero el “rash” comenzó a salir en otras áreas del cuerpo, como las manos y las orejas, además de dolores en las articulaciones y poca tolerancia al frío.

Hasta que, luego de meses de visitas a diferentes especialistas de la salud, le hablaron de la posibilidad que fuera lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune que no tiene cura y que, según los profesionales de la salud, surge cuando el sistema inmunológico “se confunde” y produce anticuerpos que atacan a diferentes órganos sanos, como los huesos, piel, riñones, corazón, cerebro y sistema nervioso.

Fue un diagnóstico del que nunca había escuchado y que la impactó mucho, acepta la joven. “Tuve que ir al psicólogo, estaba bien flaquita, me dolía todo y no quería tener esa enfermedad”, acepta Daniela, quien hoy, a los 24 años y con 21 semanas de embarazo, ha podido superar aquella rebeldía de juventud.

“El psicólogo me ayudó un montón, busqué información en internet, me orienté y me di cuenta de que era una condición con la que puedes vivir, que no hay por qué angustiarse tanto”, afirma la joven, tras admitir que su embarazo la tomó por sorpresa. Además, en ese momento tenía la enfermedad bastante descontrolada y le descontinuaron algunos medicamentos.

“El reumatólogo me dijo que había unos riesgos y no estaban de acuerdo en que siguiera adelante con el embarazo. Yo no sabía qué hacer, pero me orienté bien y, sí, había muchos riesgos por los medicamentos (que estaba tomando) porque se supone que una paciente de lupus los deje de tomar tres meses antes de salir embarazada para que el cuerpo se limpie. Pero me tomé el riesgo y hasta ahora todo está súper bien”, agrega la joven con esperanza, tras indicar que la semana pasada recogió los resultados para conocer si es niño o niña, pero no lo ha querido abrir porque quiere hacer “un gender reveal” para dar a conocer el género del bebé a la familia y amistades.

Ahora, a casi seis meses de embarazo, dice que tiene un poco de dolor en las articulaciones y siempre se siente muy cansada. Los médicos le dijeron que tenía que descansar y que no forzara mucho a su cuerpo y “si me pide cama, me voy a la cama a dormir”, además de que no debe coger sol.

“Al principio (del embarazo) lloraba mucho, pero es una criatura y dicen que los bebés son una bendición. Todos estamos felices, tengo el apoyo de mi familia y de mi pareja; todo ha fluido, todo se acomodó”, agrega feliz Daniela, quien cuenta su historia como una forma de concienciar sobre la enfermedad, aprovechando que el 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una fecha que busca visibilizar esta enfermedad crónica de alta prevalencia en la isla. De hecho, durante todo este mes, en el mundo se hacen campañas de educación con ese fin.

La enfermedad mariposa

Se le describe de esa forma debido al patrón del sarpullido que aparece en la cara, en ambas mejillas y sobre la nariz, que se asemeja a una mariposa. Una afección que en el 90% de los casos se diagnostica en mujeres en edad reproductiva, aunque los hombres, niños y adolescentes también lo pueden desarrollar.

Las causas del LES se desconocen, pero se cree que están vinculadas a factores genéticos, ambientales y hormonales. En la isla, uno de los factores que podría explicar una prevalencia tan alta, según algunos investigadores, es la exposición a la luz ultravioleta. De hecho, se sabe que puede exacerbar la condición en personas que ya tienen una predisposición genética o la puede empeorar si ya la tienen.

Pero hoy día, afortunadamente, los pacientes tienen más opciones de tratamiento para controlar efectivamente la enfermedad. Un panorama que también ha cambiado para las mujeres que quieren ser madres, aunque no siempre fue así. De hecho, en la década de los 90, se les recomendaba que no quedaran embarazadas, indica el reumatólogo e investigador Oscar Soto Raíces, presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas (FER).

El simbólico lazo morado identifica el lupus y una forma de concienciar sobre esta enfermedad autoinmune. (Shutterstock)

“Pero hoy, simplemente, les aconsejamos que mantengan su lupus lo más controlado posible antes de salir encinta. Son embarazos que hay que monitorear más de cerca que un embarazo regular, pero se pueden dar muy bien. Pero, si el lupus está descontrolado, el embarazo puede complicar la salud de la mamá y por ende, la salud del bebé”, advierte el reumatólogo, aunque dice que tiene pacientes con lupus que ya han tenido hijos sin ningún problema.

Pero es importante, enfatiza el médico, que la paciente que quiere quedar embarazada, se lo comunique a su reumatólogo para establecer un plan que ayude a que ese embarazo sea lo más saludable posible. Por ejemplo, dice que hay ciertos medicamentos que hay que tratar de parar tres meses antes de concebir y otros que no se utilizan durante todo el embarazo.

“Y como hoy día hay tantas opciones de tratamientos, que no siempre es la misma combinación de medicamentos, es esencial esa comunicación de la paciente con su médico para que se pueda hacer un buen plan de qué hacer antes de concebir, qué se puede quedar y qué no, para que la pareja trate de concebir de la forma más saludable posible”, propone el doctor Soto Raíces, mientras resalta que el riñón se puede afectar si el lupus no está controlado.

“Durante el embarazo el riñón atraviesa por cambios metabólicos y si ya está inflamado, tenemos problemas porque también eso va atado a la presión, que, si se descontrola, el embarazo puede tener riesgos. Al igual que si hay problemas del corazón o del pulmón”, enumera el reumatólogo, quien dice que hay otros medicamentos que se pueden seguir tomando para mantener todo en control.

Un dato esperanzador para cientos de pacientes en la isla y el mundo es que hoy día se cuenta con más y mejores medicamentos que, “si se usan a tiempo y si el paciente se adhiere al tratamiento, podemos modificar el progreso de la enfermedad y, por lo tanto, podemos preparar, especialmente a esas mujeres jóvenes que están en edad reproductiva, para que su lupus no avance y puedan llegar a tener un embarazo exitoso”.

Lo otro, agrega el reumatólogo Soto Raíces, es que actualmente hay mucho interés en la investigación sobre lupus y nuevos medicamentos. De hecho, dice que él participa, en su centro de investigación, en estos nuevos protocolos “que son alternativas nuevas para mantener el lupus bajo control y tratar de que no progrese”.

Sobre todo, para evitar consecuencias severas, como es la nefritis lúpica (cuando se afectan a estructuras en los riñones que filtran los desechos), problemas de inflamación del pulmón (que puede causar fibrosis pulmonar, condición que es irreversible), o del corazón, los órganos que más se afectan con esta enfermedad.

El doctor Soto Raíces también hace la observación de que muchos de los síntomas del lupus pueden ser intermitentes y a veces el paciente empieza a tratarse y al sentirse bien, deja de tomar sus medicamentos. “Piensan que están en remisión y que pueden dejar sus medicamentos y eso no es correcto porque es cuestión de tiempo en lo que vuelve activarse la enfermedad en algún órgano”, advierte.

Cuidados adicionales

Para la futura mamá con lupus, el doctor Oscar Soto Raíces le recomienda tratar de mantener una salud general lo mejor posible y no añadirle algún factor de riesgo. Aquí algunas de sus recomendaciones:

- Mantener un peso adecuado debido a que el sobrepeso y la obesidad le añaden otros riesgos al embarazo y al bebé.

- Llevar una nutrición balanceada y saludable con un buen plan que la ayude a mantenerse en un peso adecuado.

- Tener un buen plan de ejercicios moderados y que sea afín con el embarazo.

- Si hay alguna otra comorbilidad o condición de salud, como hipertensión o diabetes, deben estar lo mejor controladas posible, antes de comenzar a quedar embarazada “para que llegue al embarazo en su estado óptimo de salud con sus condiciones controladas”.

Algunos síntomas

El lupus eritematoso sistémico puede afectar a diversos órganos en el cuerpo, por lo que se puede presentar una amplia variedad de síntomas. Algunos de ellos se pueden confundir con otras enfermedades o pueden aparecer y desaparecer o añadirse otros. De hecho, el lupus se conoce como el “gran imitador” porque los síntomas se parecen a los de enfermedades como artritis reumatoide, trastornos de la sangre, fibromialgia, diabetes, problemas de la tiroides, enfermedad de Lyme, enfermedades cardiacas, pulmonares, de los músculos y de los huesos, según publica Lupus Foundation of America. Aquí algunos de los más comunes:

- Fatiga extrema (cansancio)

- Dolores de cabeza

- Dolor o inflamación en las articulaciones

- Fiebre

- Anemia (recuento bajo de glóbulos rojos)

- Hinchazón (edema) de pies, piernas, manos y/o alrededor de los ojos

- Dolor de pecho al inspirar profundamente (pleuresía)

- Erupción cutánea en forma de alas de mariposa sobre las mejillas y la nariz

- Sensibilidad al sol o la luz (fotosensibilidad)

- Pérdida de cabello

- Problemas de la coagulación de la sangre

- Cambio de color en los dedos de las manos, que se vuelven blancos y/o morados con el frío (trastorno de Raynaud)

- Úlceras en la boca o la nariz

Más información

- Fundación de Enfermedades Reumáticas (FER) (787) 717-1030 o visitar su página en internet: www.fundacionfer.org y en facebook.com/fundaciónfern

- Grupo de apoyo Lupus Puerto Rico: www.lupuspr.org o escribe a lupuspr@gmail.com. También puedes seguirlo en facebook.com/LupusPuertoRico y twitter.com/lupuspr