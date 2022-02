Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Muchas mujeres son de la idea de cómo los días en que no tienen la menstruación no ven un flujo, y el protector diario les parece ‘limpio’, entonces no se lo cambian a menudo, pero lo cierto es que sí debe cambiarse al menos tres veces al día, de lo contrario se exponen a infecciones. No solo durante la menstruación tenemos flujos de los que debemos cuidarnos”.