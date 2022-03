En los últimos diez años en Puerto Rico se han realizado 369 trasplantes de hígado, lo que representa unos 35 a 40 al año. Todos estos pacientes han sido intervenidos en el Centro de Trasplante de Hígado del Hospital Auxilio Mutuo, institución que el pasado 24 de febrero cumplió su décimo aniversario.

A sus 67 años, Nelson Guzmán vive eternamente agradecido de haber sido la primera persona en haber recibido este tipo de trasplante en la isla.

“Me alargaron la vida”, contó el padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos.

Visiblemente emocionado, el hombre relató que solía ganarse la vida guiando camiones para una reconocida tienda de departamentos en la isla. Su barriga, dijo, comenzó a hincharse sin aparente razón y un día vomitó sangre.

Fue en el Hospital de Área de Carolina donde lo evaluaron inicialmente, pero por la aparente gravedad de sus síntomas lo trasladaron a Centro Médico. Allí, recordó, los doctores Rafael Pastrana e Iván Antúnez le recomendaron que fuera al Centro de Trasplante de Hígado del Auxilio, ya que, por el aparente daño en su órgano, era candidato a recibir un trasplante.

“Me entrevistó un sicólogo y me dijo: ‘Es la vida o la muerte’. Y escogí la vida. Me mandaron al Auxilio y ya sabía que me tenía que hacer un trasplante (de hígado). Me siento bien orgulloso de ser el primero (en Puerto Rico en recibir ese trasplante). Lo digo y a veces no me pueden creer”, dijo.

De la cirugía no recuerda muchos detalles, pero sí que estuvo unos dos meses recluido en la unidad de cuidado intensivo.

“Estoy bien agradecido, primero con Dios y también por los doctores, enfermeras y todo el mundo que me atendió en el Auxilio. He evolucionado y me siento mucho mejor”, sostuvo.

Por su experiencia, Guzmán le hizo un llamado a otros pacientes en necesidad de un trasplante de hígado a confiar en el proceso.

Hígado graso: la principal causa

Mientras tanto, el doctor Juan del Río, director del Centro, advierte que a diez años de la creación del de Trasplante de Hígado del Hospital Auxilio Mutuo, aún imperan problemas de comunicación con los médicos de base en la identificación temprana de potenciales candidatos para trasplante.

“Podríamos hacer más, pero seguimos adoleciendo del problema de conexión de línea con los médicos primarios. Muchos llegan tarde o simplemente no nos llegan (a tiempo). Por ejemplo, cuando ya hay cáncer de hígado, no son candidatos para trasplante”, lamentó.

Otra preocupación, contó el cirujano español, es que el cuadro clínico de los pacientes ha evolucionado y ya la hepatitis C no es la causa más común de enfermedad hepática, sino hígado graso. Esta enfermedad, dijo, está directamente asociada a la obesidad, condición que se estima padece más de 60% de la población y que también conduce a otras enfermedades.

No obstante, Del Río advirtió que el volumen de donaciones de órganos en la isla es muy bueno, así como el trabajo que hace Lifelink. Esta es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de recuperación de órganos y tejidos y que está autorizada por el gobierno federal para servir a Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Sobre la recuperación de los pacientes trasplantados comentó que, en adultos, la sobreviva al año es de sobre 90%.

“En el trasplante de hígado el procedimiento quirúrgico es muy importante. Si el hígado (trasplantado) es de buena calidad y la cirugía corrió bien, después de los primeros siete días (del trasplante) ya se puede decir que (ese paciente) va a estar bien de por vida”, dijo el galeno.

El Centro de Trasplante de Hígado del Auxilio es, según el doctor del Río, el que más rápido atiende las necesidades de pacientes en necesidad de esta intervención en todo Estados Unidos ya que tiene la ventaja de tener una mayor disponibilidad de órganos para trasplantar. España, mientras, sigue siendo el país número uno en trasplantes y donaciones, dijo.

Desde febrero de 2020, explicó, un cambio en las reglas sobre la distribución de órganos favorece a la isla ya que permite que Puerto Rico sea la primera opción de donde va a ser utilizado el órgano. Del Río comentó que las regulaciones sobre estos procesos son muy importantes y comentó que forma parte del comité de UNOS (United Network for Organ Sharing).

Mientras tanto, en el Centro se han realizado 18 trasplantes pediátricos, nueve combinados de hígado y riñón y una bipartición hepática. Hígado graso, hepatitis C, hepatocarcinoma, enfermedades inflamatorias y abuso de alcohol son los factores principales que conducen a daño hepático en pacientes adultos en necesidad de un trasplante de hígado, advirtió Del Río. A nivel pediátrico, mientras tanto, las condiciones más comunes son: atresia biliar, fibrosis portal familiar, hepatoblastoma y enfermedades metabólicas.

Mientras tanto, Del Río le hizo un llamado a la ciudadanía a la donación de sangre ya que, según explicó, se necesita de un banco de sangre saludable que apoye este tipo de cirugías. Los bancos de sangre en la isla, comentó, enfrentan limitaciones por la insuficiencia de donaciones. El galeno comentó, además, que siempre hay necesidad de más recursos humanos que fortalezcan el programa, especialmente de enfermería.

“Estamos aquí dispuestos a ayudar con un servicio de mucha calidad”, reiteró al resaltar que Puerto Rico se distingue por estar entre los primeros diez lugares en Estados Unidos de más donaciones de órganos, así como el centro de trasplante que atiende más rápido a los pacientes en necesidad de esta cirugía.