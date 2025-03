Un síntoma inusual llevó al diagnóstico

El primer indicio de que algo no estaba bien fue una parestesia, una sensación de adormecimiento en la mitad del paladar. “El primer síntoma fue una parestesia, popularmente llamada sensación de adormecimiento en la mitad del paladar”, explicó. Días después, el malestar se intensificó cuando comenzó a experimentar dolor en la zona de la glándula salival al ingerir líquidos fríos, jugos o alimentos ácidos . Con el tiempo, el dolor se extendió a su rostro y se localizó en el área donde se encontraba el tumor.

Los síntomas avanzaron hasta afectar su respiración. “Unos meses después, sentí que ya no podía respirar por la fosa nasal izquierda. Fue entonces cuando el tumor había crecido tanto que me obstruía el paso del aire por la nariz”, recordó. Alarmada por estos cambios, consultó a un otorrinolaringólogo, quien le indicó una tomografía computarizada.

View this post on Instagram

El impacto emocional fue profundo. “Llegar a casa y tener que invitar a mis padres a sentarme y contarles la noticia más difícil de sus vidas me destrozó. Fue el día en que más sentí lo frágiles que somos y lo dependientes que somos de Dios para que nos restaure y nos dé la fuerza para seguir adelante”, agregó.

Cirugía y tratamiento

Luego del diagnóstico, Ana Luiza consultó a un cirujano y fue sometida a una biopsia para definir el tratamiento. Se confirmó que padecía un carcinoma adenoide quístico, una enfermedad que afecta a 4.5 de cada 100,000 personas, según datos de la Clínica Cleveland. “El tratamiento fue solo quirúrgico y radioterapia, para garantizar una mayor seguridad y evitar que volviera. No responde a la quimioterapia, así que no era una opción”, explicó.

Tras algunos días en la UCI, regresó a casa, pero el injerto perdió circulación sanguínea y tuvo que ser reemplazado con piel y músculo del muslo. Luego de recuperarse, recibió 30 sesiones de radioterapia. “Cuando ya estaba en casa, el injerto dejó de perfundir sangre, lo que significó que lo perdí y tuve que rehacerlo urgentemente. Esta vez usando solo la piel y los músculos del muslo. Otra cirugía mayor… En cuanto me recuperé, me sometí a otras 30 sesiones de radioterapia”, contó a la revista.

Miedo y maternidad

El temor de no estar presente para su hija fue una de las partes más difíciles de su enfermedad. “Lo que nadie te cuenta es el dolor inconmensurable de mirar a tu hijo y pensar que mañana podrías no estar aquí, y que él tendrá que crecer con el dolor de no tener a su madre cerca. Creo que solo una madre y un padre pueden comprender este miedo de ‘no estar aquí’ para sus hijos… De todas las dificultades y desafíos de la enfermedad, esta fue sin duda la mayor de todas”, expresó.