Mujer de 43 años fue diagnosticada con cáncer tras confundir los síntomas con un dolor común

En julio de 2023, notó unas manchas inusuales en su ropa interior , pero en ese momento, se encontraba ocupada con su vida diaria y no le dio la importancia que merecía. Como explicó a Daily Mail Australia, “había tenido un implante durante algunos años y no había tenido el período durante un tiempo, así que recuerdo que pensé que mi sangrado era extraño".

Sin embargo, el sangrado no desapareció. Fue entonces cuando decidió consultar nuevamente con su médico. Tras una serie de pruebas, se descubrió que había dado positivo para el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección común de transmisión sexual que, aunque generalmente no presenta síntomas, puede llevar al cáncer de cuello uterino si no se trata adecuadamente.