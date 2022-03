El autocuidado, según lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la capacidad de las personas para promover la salud, prevenir enfermedades, mantenerse saludables y hacer frente a la enfermedad o discapacidad con o sin el apoyo de la atención médica.

De hecho, practicar el autocuidado también es una forma de empoderar a las mujeres para que controlen su propia salud. Para lograrlo es importante contar con información confiable, herramientas apropiadas, opciones razonables y apoyo adecuado, algo que no siempre es posible.

Precisamente, en el marco de la conmemoración de la Semana de la Mujer, el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, instó a las féminas a implementar medidas de autocuidado que preserven su bienestar pleno y les brindó varias recomendaciones para conseguirlo.

“Las mujeres cumplen con múltiples roles en la sociedad, especialmente en Puerto Rico. Todos sabemos lo multifacéticas que son y la invaluable aportación que brindan a Puerto Rico diariamente. El problema es que, en ocasiones, se preocupan por cuidar de todos los que le rodean, pero se olvidan de cuidar de ellas mismas. Ahí es que su salud comienza a deteriorarse”, resaltó en un comunicado de prensa Rodríguez Mateo.

PUBLICIDAD

De la misma forma, el funcionario enfatizó en la importancia de que las mujeres, además de cumplir con todos sus roles, “procuren escucharse, sentirse, escogerse y brindarse tiempo de calidad”. “Asimismo, deben aprender a decir no y a alejarse de personas o actividades que no le hacen bien. Cuidarse no es solo ir al médico y cuidar su salud física, sino amarse realmente sobre todas las cosas, poniéndose como prioridad”.

Aquí algunas de sugerencias para lograrlo:

- Exprésate

- Descansa

- Reconoce tus emociones y trabájalas

- Crea enlaces y conexiones saludables

- Date un gusto

- Ríe

- Pon límites

- Acepta la ayuda

- Acéptate tal cual eres

- Lee un libro

- Haz ejercicio de mindfulness durante 5 minutos

- Escribe

- Redacta algunas afirmaciones positivas

- Sé amable contigo misma. Háblate con amor

- Haz ejercicios

- Comparte con personas positivas

- Date tiempo para descansar y recargar tus energías.

- Conoce tus límites y respétalos: establece límites saludables

“Cuando practicamos el autocuidado, creamos un balance entre las tareas diarias, la salud física y la emocional. Si quieren un cambio en su vida, comiencen por quererse a sí mismas. La mujer es medular en nuestra sociedad. Cuídense y ámense”, puntualizó Rodríguez Mateo.