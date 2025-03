Ni pechuga ni muslos: esta es la parte más saludable del pollo, según la ciencia

A pesar de que el pollo tiene una gran cantidad de propiedades, lo cierto es que no todas las partes tienen la misma cantidad de beneficios para la salud. La dietista y nutricionista Katie Drakford explica cuál es la más saludable.

¿Cuál es la parte más saludable del pollo?

Tanto así que el sitio web de la Federación Española de Nutrición (FEN) explicó que la cantidad de calorías que se encuentra en el pollo no es tan elevada y que por cada 200 gramos de esta carne hay aproximadamente 234 calorías.

Esta pieza, aunque no es muy común, se extrae en forma de tiras anchas de la parte trasera de la pechuga y su principal ventaja es que no tiene grasa, es tierna y no tiende a secarse tanto como la pechuga.