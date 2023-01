Una nueva forma de administrar radioterapia a pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas está disponible en el Hospital Oncológico Isaac González-Martínez, ubicado en el Centro Médico de Río Piedras. Se trata de la radioterapia intraoperatoria Intrabeam, la cual se les administra a las pacientes candidatas a conservar el seno durante la cirugía de remoción parcial. Este proceso evita que las pacientes tengan que recibir radioterapia externa por cuatro a seis semanas en una unidad de radioterapia.

“En Puerto Rico, nos encontramos con muchas pacientes que, siendo candidatas para conservar el seno, escogen la mastectomía porque no tienen los recursos para recibir radioterapia por varias semanas. Las razones pueden ser muy variadas, entre estas, que viven lejos, no tienen transportación, no tienen tiempo por su trabajo y muchas más. Pero, con esta nueva técnica de radioterapia intraoperatoria, las pacientes pueden tener la posibilidad de conservar el seno porque toda la radioterapia que necesitan se administra en cirugía”, indicó en un comunicado el radioterapeuta Julio Díaz Padilla, quien, junto a la cirujana Edna Mora Piñero, son los únicos médicos certificados actualmente en Puerto Rico para realizar este procedimiento.

“Esto es un proceso que provee la radioterapia a través de una máquina (Intrabeam) que nos permite dar todo el tratamiento durante la cirugía para conservar el seno. Hay diferentes técnicas, pero la que estamos administrando en Puerto Rico es diferente porque utiliza una esfera que se introduce en el área de la lumpectomía, que es la remoción parcial del seno. Tenemos esferas de diferentes tamaños, lo cual nos permite aplicar la radioterapia en tumores y senos de tamaños distintos. En todos los casos, se evalúa si la enfermedad se ha movido del seno a la axila. Esta información es importante para que el oncólogo pueda establecer la terapia sistémica adecuada. En los casos que hemos realizado, el dolor post operatorio ha sido mínimo”, explicó la doctora Mora Piñero.

La radioterapia intraoperatoria Intrabeam ha sido diseñada para pacientes con cáncer de seno invasivo y pre invasivo en etapas 1 y 2. El tumor no puede medir más de tres centímetros de diámetro y no debe haber nódulos palpables en las axilas. Las pacientes con implantes, biopsias previas negativas o con cáncer en ambos senos pueden ser elegibles al tratamiento. Por el contrario, pacientes que ya hayan tenido radioterapia externa en el seno donde ahora tienen otra malignidad, así como pacientes que tengan más de un foco de cáncer en diferentes áreas del seno o padezcan de alguna enfermedad colágena, no son candidatas para este tratamiento. El procedimiento tampoco puede ser utilizado en hombres por el tamaño pequeño del seno masculino.

“En el caso específico de pacientes con enfermedad cardiaca y cáncer del seno izquierdo, la radioterapia intraoperatoria puede evitar el posible efecto que la radioterapia externa podría causar al corazón. En otros casos, aproximadamente del dos al cinco por ciento, la patología final después de recibir el tratamiento en sala de operaciones puede indicar que microscópicamente los bordes de la lumpectomía tienen enfermedad. Si eso sucede, la radioterapia intraoperatoria sería equivalente a dos semanas de radioterapia externa y el tratamiento se complementaría con cuatro a cinco semanas de radioterapia adicional”, abundó el doctor Díaz Padilla.

Los estudios a largo plazo sobre esta radioterapia intraoperatoria con respecto a recurrencia y sobrevida de las pacientes son comparables a los resultados con radioterapia externa. Aunque existen otras técnicas de radioterapia intraoperatoria utilizando medios como tubos, los estudios comparables han demostrado que Intrabeam tiene resultados iguales a las radioterapias externas desde el punto de vista oncológico y estético, mientras que otras técnicas arrojan resultados oncológicos moderadamente efectivos y pobres resultados estéticos.

Sobre la recurrencia, la doctora Mora Piñero explicó que, si la paciente que recibe radioterapia intraoperatoria eventualmente tiene una lesión nueva en el mismo seno, se le puede aplicar la técnica nuevamente y no tiene que recibir radioterapia externa. En la actualidad, las pacientes que reciben radioterapia externa y desarrollan una recurrencia o nueva lesión deben tratarse quirúrgicamente con mastectomía.