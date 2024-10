¿Qué es la queratopigmentación y por qué puede costarte la vista?

Cambio de color en los ojos, ¿a cuenta de qué? Esta al parecer es la más reciente tendencia en el mundo de las transformaciones estéticas, a través de un proceso llamado queratopigmentación, una técnica que no deja de preocupar a los oftalmólogos por los riesgos que implica en la salud visual .

En el caso de esta cantante, la cirugía se la practicó el doctor de Eyes Color Lab, Jorge Cesar Bruno, un oftalmólogo certificado y miembro de la Academia Estadounidense de Oftalmología, quien explicó que la queratopigmentación no afecta la visión y que a cada paciente se le practica un estudio completo.

“Es un procedimiento relativamente sencillo, porque es en la córnea, la parte transparente que está frente al ojo y se le hace como un canal en el que se depositan pigmentos, como hacer un tatuaje. Básicamente, se depositan pigmentos en un área específica de la córnea para cambiarle el color de esa área en particular. De esa manera, el ojo luego se ve ya sea gris, azul o verde, que son los tonos más comunes que se están usando” , expresó la doctora, quien también pertenece a la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología .

De acuerdo con la oftalmóloga, históricamente ha habido diferentes opciones para cambiar el color del iris, que es el tejido pigmentado, pero que han surgido con un propósito médico, como lo son pacientes que nacen con enfermedades congénitas, que no tienen iris o alguna otra condición médica particulares, que se le hacen implantes para el beneficio del paciente.

Una práctica llena de riesgos

“Van a tener problemas, eso le va a pasar. En cuanto a las posibles complicaciones del procedimiento, de las más comunes está que el pigmento no se quede exactamente en el área que se desee, porque esto se crea un canal en la córnea. Se sabe que ese pigmento se puede extravasar, se puede regar, y puede dirigirse a la parte de adentro del ojo, lo que puede causar: catarata, inflamación ventricular, glaucoma, cicatrización en la córnea e infección de la córnea, que son de las cosas que más preocupan, porque la córnea se supone que sea transparente y estamos poniéndole algo que no se supone que esté ahí”, detalló.

“Hay una lista de complicaciones a corto y largo plazo, de defectos secundarios, pues se sabe que ese pigmento, aunque a largo plazo no hay tanto estudio, porque esto no está regulado por el FDA al ser algo relativamente nuevo y ser cosmético. Usualmente los pigmentos al igual que los tatuajes, tienden a degradar el color. O sea, que es una de las cosas que se anticipa que va a ocurrir, que ese color que muestran ahora, de aquí a 10 años, no sabemos de qué color se ponga. Va a depender también de la calidad del pigmento que se está poniendo”, argumentó.