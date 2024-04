Sal común, rosada del Himalaya o refinada: ¿cuál es mejor para la salud?

La sal, por sí sola, no es perjudicial para la salud. Es importante y necesaria. Lo que es perjudicial es el consumo excesivo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de hasta 5 gramos (una cucharadita) de sal al día por persona. Pero tan malo como el exceso es una dieta completamente libre de sal, que puede provocar desmayos, debilidad, mareos, pérdida del conocimiento y daños neurológicos, dice Mello.

Los tipos de sal y para quién están recomendadas

“No suelo recomendar la sal rosa a mis pacientes porque el coste es elevado y los beneficios pocos en comparación con otros tipos. No existe ningún estudio científico que demuestre el beneficio de su uso a medio y largo plazo en relación a la sal refinada. La diferencia en la composición nutricional entre ambos es insignificante. Aparte del coste del rosa, que es de cuatro a cinco veces mayor que el refinado. Esta inversión no se justifica por una diferencia nutricional tan pequeña. No hay ningún beneficio”, dice Mello.