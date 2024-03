Sofía Jirau lanza campaña “Ellos Pueden”, en el Día Mundial del Síndrome de Down

Con la campaña titulada “Ellos Pueden”, la modelo Sofía Jirau hace un llamado a derribar los mitos que limitan el desarrollo de las personas con síndrome de Down . Precisamente, hoy 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down , un día idóneo para celebrar la diversidad y el valor de las personas que viven con este síndrome.

“Yo puedo hacer más de lo que muchos imaginan, y ellos también pueden” , resalta la joven de 27 años al destacar las capacidades de una decena de jóvenes con síndrome de Down que, como ella, han logrado gestas que antes parecían imposibles para su comunidad.

“Ellos Pueden”, no solo busca resaltar las gestas de personas con síndrome de Down a través de las redes sociales de Jirau, sino también busca promover una verdadera inclusión hacia las personas con diversidad funcional lejos de los típicos estereotipos que rodean a esta población.

La campaña es un llamado estratégico a la acción para cambiar la narrativa alrededor del síndrome de Down desde la sensibilización hasta la activa inclusión en todos los sectores de nuestra comunidad. Dentro de la iniciativa, Sofía compartirá varios videos en las redes sociales.

En uno de ellos pone a prueba a una persona sin síndrome de Down tratándolo como una bebé y haciéndole sentir lo que a diario sienten ellos cuando reciben este trato.

“A nosotros tampoco nos gusta”, resalta la modelo dentro del video al destacar que el tratar a una persona con síndrome de Down como un bebé para toda la vida es limitar sus probabilidades de desarrollo. Además, otro elemento de la campaña es una conversación entre Sofía y su amigo y periodista José Carlos Sánchez Cintrón en el que la modelo le hace preguntas para destacar la importancia de derribar los mitos que limitan la conexión entre personas con síndrome de Down y quien no lo tiene.