Solo personas en riesgo de contagiarse con la viruela del mono podrán vacunarse contra esta enfermedad, por lo menos, durante esta etapa, aclaró ayer, martes, la doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud.

“Todavía la declaración de emergencia va dirigida a estos grupos”, dijo la funcionaria.

Entre los que pueden vacunarse, se encuentran personas con diagnóstico de VIH, hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales, bisexuales, transgénero, de género no conforme, de género no binario y si están en tratamiento PrEP para VIH.

También, si en las últimas tres semanas han tenido relaciones sexuales con personas con lesiones en la piel características de viruela símica, han tenido sexo con un desconocido, han tenido más de una pareja sexual, tuvieron contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso del virus, o en los últimos 21 días fueron a un evento donde se reportó un caso de viruela símica.

PUBLICIDAD

Según Marzán, se incluyó entre los grupos en riesgo a personal de laboratorios, personal clínico o empleados destacados en la respuesta de salud pública contra este virus.

“Esos son los grupos donde se está priorizando la vacunación”, indicó.

Hasta este lunes, 1,008 personas en Puerto Rico habían recibido la vacuna JYNNEOS. Esta requiere dos dosis, con cuatro semanas de diferencia entre una y otra.

Marzán informó que ya han recibido 14,035 vacunas de este tipo, de las cuales 6,130 ya han sido distribuidas a proveedores de salud autorizados a administrarlas.

Hasta la fecha, se han confirmado 79 casos de viruela símica en el país, la mayoría (77) en varones.

Marzán informó que, esta semana, habrá tres eventos de vacunación con este producto. Estos serán el viernes (en Waves Ahead en Maunabo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.), el sábado (en Migrant Health Center en Mayagüez de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.) y el domingo (en el Edificio F del Departamento de Salud de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.).

Mientras, de los 79 casos confirmados, dos han sido en viajeros, lo que reafirma la transmisión comunitaria. La edad promedio de los casos registrados es 40 años.

El Departamento de Salud abrió dos líneas telefónicas de orientación sobre la viruela símica y para consultas sobre quiénes están más a riesgo y deben vacunarse. Los números a llamar son 787-522-3976 y 939-227-9400.

“Aunque el riesgo de contagio es bajo, hay unas comunidades a mayor riesgo, y queremos que puedan acceder información de manera privada sobre cuáles son los criterios de elegibilidad para recibir la vacuna y localicen los centros de vacunación disponibles”, dijo el secretario de Salud, Carlos Mellado.