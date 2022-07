Como parte de la preparación ante el inicio de clases, Vacunas Health Clinic, centro de salud familiar, anunció que realizará un tour de vacunación en varios centros comerciales del país, con el objetivo de ayudar a los padres y cuidadores a poner al día el régimen de vacunación que requiere el Departamento de Salud de Puerto Rico.

Itinerario de vacunaciones

Plaza Centro en Caguas (Entrada a multipiso): viernes, 15 y sábado, 16 de julio de 2022 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

viernes, 15 y sábado, 16 de julio de 2022 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Centro del Sur Mall en Ponce (Frente a Burlington): viernes, 15 y sábado, 16 de julio de 2022 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Montehiedra Mall (Entrada principal de First Bank): jueves, 28 al domingo, 31 de julio de 2022 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Plaza Las Américas (Frente a Macy’s): desde el lunes, 1 al domingo, 7 de agosto de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Se ofrecerán todo tipo de vacunas para todas las edades como: hepatitis A y B, DTAP, HIB, MMR, rotavirus, polio, sarampión, varicela, tétano, difteria, tos ferina, enfermedad invasiva por neumococo o por meningococo, COVID-19 hasta la vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) que ayuda a prevenir ciertos tipos de cánceres. A su vez, tendrán el formulario de vacuna P-VAC-3 (hoja verde), libre de costo que requieren las escuelas para el regreso a clases.

“A raíz de la pandemia el proceso de vacunación preventiva se vio interrumpida. Es por eso, que exhortamos a los padres y cuidadores que para este regreso a clases asistan a la actividad de inmunización y mantengan a sus niños y a toda la familia al día con sus vacunas. Le recordamos que la vacunación es esencial para cuidar no tan solo a nuestros niños de enfermedades contagiosas sino para proteger a nuestras comunidades de posibles contagios”, indicó Christine Cámara, administradora y enfermera graduada con más de 10 años de experiencia en vacunación de Vacunas Health Clinic.

Los planes médicos privados que se aceptarán son: First Medical, MCS Life, Humana, Triple-S, TRICARE, PROSAM, Menonita, Auxiluo Mutuo, Salud Plus, Bella Vista, Mapfre. Planes Advantage: Humana Gold Plus, MCS Classicare, Triple S Advantage, Medicare y Mucho Más y Medicare. Para las vacunas de COVID-19 se aceptará plan Privado, Advantage y Vital. Es importante que presenten su tarjeta de plan médico y que los participantes cumplan con las medidas de seguridad de tener su mascarilla y mantener distanciamiento social en todo momento.

Para más información pueden comunicarse al (787) 922-4622. También pueden acceder a Facebook de Vacunas Health Clinic o a vacunashealthclinic.com