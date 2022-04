Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Estados Unidos y Puerto Rico, tanto en hombres como en mujeres, pero provocan 50,000 muertes más al año en féminas, a pesar de que se estima que la enfermedad es prevenible en el 80% de los casos.

Así lo informó la doctora Nitza Álvarez, autora del libro “Tacones vs. Corbatas: viviendo con su mayor amenaza”, quien lamentó como muchas mujeres no reconocen los síntomas de esta condición a tiempo o no le dan prioridad al cuidado de su salud, a pesar de ser las cuidadoras por excelencia de su familia.

“Hay que fomentar la conciencia de que hay un riesgo elevado de las mujeres de morir de enfermedades del corazón”, destacó.

Según la cardióloga, se ha encontrado que los síntomas de enfermedad cardiaca son diferentes entre hombres y mujeres. La Clínica Mayo advierte que aunque ambos suelen padecer de dolor en el pecho, las mujeres también reportan entre los síntomas asociados: falta de aire, náusea, fatiga, vómitos y dolor en el cuello, la quijada, la garganta, el abdomen y la espalda.

“Por cada mujer que muere de cáncer seis mueren de enfermedades del corazón. Es su mayor amenaza, por eso es importante que conozcan los factores de riesgo y cómo prevenirlo”, dijo Álvarez, quien advirtió que en las mujeres hispanas y negras el riesgo es aún mayor.

Álvarez participará el próximo sábado, 23 de abril, de la conferencia “Corazón de Mujer: Un latido a otro ritmo”, charla educativa que organiza la Universidad Central del Caribe (UCC) para conmemorar su 45 aniversario. El evento, se informó, estará abierto al público en general y también servirá como un curso de educación médica continua (cuatro créditos).

“Nos enfocaremos en la salud cardiovascular de la mujer y las diferencias que existen en síntomas, diagnóstico y tratamiento en comparación con el hombre”, se informó sobre la conferencia que será libre de costo y se llevará a cabo en el Hotel Embassy Suites, en Isla Verde.

Además de la doctora Álvarez, quien se graduó de la UCC en el 2003, en la conferencia participarán la doctora Milagro Cortés, presidenta de la Asociación de Cardiólogas de Puerto Rico y también egresada de la UCC, además de la licenciada Zilka Ríos Orraca, nutricionista dietista.

“Buscamos concienciar sobre las diferencias que hay en la manifestación de las enfermedades del corazón entre los hombres y mujeres para que los profesionales de la salud y el público en general puedan identificar adecuadamente los síntomas y, más importante aún, ofrecer un diagnóstico a tiempo”, comentó la licenciada Waleska Crespo Rivera, presidenta de la UCC.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que las enfermedades del corazón son la causa de muerte de una de cada cinco mujeres en los Estados Unidos. Además de alta presión y de fumar, otras condiciones que conducen a un riesgo mayor de enfermedad cardiaca son: diabetes, sobrepeso o obesidad, una dieta pobre, sedentarismo e ingesta de alcohol.