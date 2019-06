El Hotel Meliá, en Ponce, el hotel más antiguo de Puerto Rico que ha operado en la isla ininterrumpidamente desde 1895, inauguró el jueves pasado su restaurante Baleares, cuyo menú parte de la cocina tradicional mediterránea con pinceladas modernas y acentos internacionales.

Es un restaurante “fine dining”, donde el comensal, desde que entra, se prepara a vivir una experiencia de alta calidad. Los detalles han sido cuidados, para que el restaurante armonice con la arquitectura clásica del hotel.

Abel Misla, presidente del Grupo de Desarrollo Misla Villalba, propietario de esta hospedería ponceña, indicó que llamaron al restaurante Baleares, en honor al lugar de procedencia del fundador del hotel, don Bartolomé Meliá, quien llegó a Puerto Rico a finales de los 1800, junto a su familia, desde Mallorca, una de las Islas Baleares de España. En aquel tiempo, Meliá fundó el hotel orientado a los negocios, de nueve habitaciones, un colmado y un restaurante. “Queríamos rememorar lo que hizo don Bartolomé cuando fundó en el Hotel Meliá, el primer restaurante internacional con acentos mediterráneos. Queríamos regresar a las raíces del hotel. Hacer un tributo a esa gesta empresarial histórica que tanto ha aportado a la ciudad”, destacó.

Desde su fundación, el hotel fue administrado por la familia Meliá. Experimentó remodelaciones y expansiones, en las que se le añadieron habitaciones y una piscina, para convertirlo en un hotel dirigido al turismo. Hoy día tiene 76 habitaciones. En el 2013, el Grupo de Desarrollo Misla Villalba, compuesto por tres hermanos ponceños, el arquitecto Abel Misla Villalba y los ingenieros Gerardo y Ramón Misla Villalba, adquirió el hotel que estaba a manos de la cuarta generación de la familia Meliá. “Mis hermanos y yo comenzamos un proceso de renovación completo, para devolverle el glamour histórico al hotel y adaptarlo a las nuevas tendencias del mercado. Estamos invirtiendo en el turismo de la ciudad y para crecer el destino, era necesario elevar varios ángulos del desarrollo turístico, entre ellos la gastronomía. Así que, y con motivo del 125 aniversario del hotel que se cumple el año que viene, nos dimos a la tarea de desarrollar Baleares”, señaló Abel Misla.

El salón principal del restaurante se aprecia desde el vestíbulo del hotel y tiene una belleza arquitectónica única. “Quisimos hacer un espacio de tradición y elegancia, que nos transportara a la época colonial de la fundación del hotel”, informó Abel Misla Villalba.

Todo tiene un toque especial. Los techos están decorados con pinturas de inspiración clásica del renacimiento y lámparas de lágrimas. En una de las paredes hay una colección fotográfica de las Islas Baleares y el mobiliario de corte victoriano de la línea Polart. El equipamiento del salón, también se destaca. Cuenta con manteles delicados y servilletas bordadas, fina cubertería y cada plato de la vajilla es una obra de arte, de la línea Pordamsa. “Hay platos que cambian de color con la temperatura de la comida”, detalló el presidente.

De Baleares resalta también su cava de vinos.

“Tenemos una cava internacional y todos los vinos tienen una puntuación de 90+. Queremos es que el comensal disfrute de la más alta excelencia. Estamos haciendo algo realmente especial”, reiteró Misla.

Chef de prestigio internacional

Para darle ese sabor y este toque especial mediterráneo, de la madre patria, los propietarios de la hospedería contrataron el talento del chef español Enrique Garcerán, egresado de la escuela Cordon Bleu de Madrid, donde obtuvo Le Grand Diplome en Artes Culinarias.

Su experiencia lo ha llevado alrededor del mundo impartiendo su conocimiento culinario de gastronomía profesional; sirviendo como chef ejecutivo en destinos como Bolivia, Bangkok, Londres, República Dominicana y ahora Puerto Rico. Es un apasionado de las fusiones gastronómicas y de la integración de tendencias culinarias internacionales.

“Cuando Abel fue a República Dominicana, donde me encontraba trabajando y me habló del proyecto, acepté. Y es que conocía que Puerto Rico está en una revolución gastronómica, de la cual yo quiero estar involucrado. Es la primera vez que vengo a Puerto Rico y me encantó, me gustó este hotel y su historia. Así que vengo a revolucionar la gastronomía de esta ciudad. Quiero que la gente venga a Ponce y conozca, además de Baleares, las otras ofertas culinarias que hay aquí. Quiero que Ponce se conozca como un destino gastronómico”, sostuvo el chef Garcerán.

Menú que inspira

“Baleares ofrece comida tradicional mediterránea con pinceladas modernas y acentos internacionales. Toda la carta tiene toques italianos, franceses, españoles, tailandeses y, por supuesto, puertorriqueños. Estamos aplicando unas técnicas modernas a los platos, entre ellas la cocina molecular y técnicas de alta cocina”, precisó Garcerán, quien cuenta con todo un equipo culinario que lo apoya en la cocina.

El menú es divertido y variado, y está dividido en Aperitivos o platos para compartir, Entradas, Platos principales y Postres. Adelantó chef Garcerán que cada tres meses van a rotar el menú “y los platos más punteros se quedarán”.

Los aperitivos o platos para compartir, se ofrecen además del restaurante, en otras áreas del hotel, el Lobby Bar “World Class” y en el “Courtyard”.

“Cuando los visitantes entran al vestíbulo del Hotel Meliá de Ponce, pueden palpar su historia. Ahí tenemos nuestra recepción y nuestra barra, la cual hemos desarrollado junto a Méndez & Co. y el grupo de Diageo World Class, para elevar nuestra coctelería a los más altos estándares internacionales. Está abierta diariamente, tenemos sobre diez cócteles de la casa y nuestros aperitivos. También tenemos el Courtyard o patio interior. Este es un oasis de conversación, un espacio de compartir de nuestros huéspedes”, agregó Abel Misla.

Entre los más de diez aperitivos que ofrecen, está el Bombón de Morcilla. “Es una interpretación del chocolate Ferrero Rocher, versión salada. Es una morcilla en combinación con manzana, en la forma del chocolate”, describió el chef.

También tienen la Tabla Mediterránea, que trae una selección de quesos y embutidos con caviar de miel al romero, ideal para acompañar con los cócteles o un buen vino.

Las entradas, los platos principales y postres se sirven en el restaurante. En el menú tienen once entradas, entre éstas Gyoza de Buey.

“Es una fusión asiática y española, la cual combinamos el rabo de buey confitado al vino a baja temperatura y deshuesado, introducido en la ‘gyoza’ , que es una empanadita asiática”, subrayó Garcerán.

Otras entradas son Ostras al champán, Tentáculo gallego, La Vegana, Luna de tartar de atún y Ceviche de Halibut, entre otros.

En cuento a los platos principales, Garcerán aseguró que no tiene uno favorito.

“Yo soy fanático de todos los platos realmente. Todos son deliciosos. Tenemos aves, carnes y pescados. También tenemos el tema de los arroces y pastas que es un espectáculo. La pasta es casera, como ésta no hay nada”, recalcó.

Entre los platos principales tienen la Calderata de mariscos, una cazuela de pescados y mariscos marinados en un guiso de coñac y vino. También tienen el Salomillo de ternera, es un filete mignon de una marca italiana bien importante y viene acompañado de una salsa peperonata, que es una salsa italiana bien marcada y se sirve sobre un majado de yautía y ensalada del huerto.

Huerto en la azotea

“Yo tengo mi huerto en la azotea del hotel, del cual dispongo de mis especias frescas para mi cocina. Tengo romero, orégano, tomillo, albahaca, tomates, lechuga y más”, señaló el chef español.

En cuento a los postres, también son hechos en la cocina de Baleares, por el talentoso chef. Uno es el Cakaos, es cacao de diferentes texturas y porcentajes de amargor del chocolate y con helado de la casa. Otro postre es el Lemon Pie.

“Es una receta alemana que lleva crema alemana de limón en tartaleta francesa y merengue italiano. Es muy rico”, observó Garcerán.

Las otras dos delicias de postres que ofrecen son Tarta de queso, un cheesecake tradicional, al horno, estilo americano y Parfait de guineo, un bizcocho francés con glaseado de guava, relleno de guineos locales.