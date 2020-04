En cuatro minutos y 33 segundos el chef Daniel Vasse narra la realidad que está viviendo el sector de la hostelería a raíz de la cuarentena por el COVID-19. El vídeo, que subió a su cuenta de Facebook (@chezdanielpr y @bitrotartinepr), confiesa lo grabó luego de una noche en vela elucubrando cómo sobrevivirán otros chefs y él a esta peculiar y estranguladora circunstancia.

El mundo de la gastronomía está sufriendo en Puerto Rico y en el mundo entero uno de los golpes más mortales que haya vivido. Con voz tomada, el propietario de Bistro Tartin y Chez Daniel, conversa con nosotros el porqué de su reclamo.

“Es un video muy emocional. No puedo dormir pensando en qué va a pasar. Después de un mes de estar trabajando en condicionas muy difíciles resulta muy frustrante ver la inacción por parte del gobierno para atender la situación. En este momento mis negocios, que son negocios de familia, solo está pudiendo producir un 10% de lo que normalmente genero. Es sobrevivir”, dijo.

En este momento Vasse está trabajando con cuatro o cinco empleados. Los demás, han tratado de acogerse al desempleo, pero a la mayoría les ha resultado muy difícil poder completar la solicitud.

“Por más que intentan es imposible acceder al dinero que otorgan. Los sistemas colapsan, el dinero se acaba, en fin es como un callejón sin salida. Uno ve que lo único que están pendiente es de ver cómo pueden hacer quedar mal al gobierno. No es momento de eso es momento de unirse y buscar soluciones”.

Vasse afirma que los chefs se mantienen en comunicación para apoyarse y dejar saber dónde hay disponible género para poder apoyar el mercado local.

“En ese chat nos escribimos y nos dejamos saber dónde hay disponible esto o aquello para poder armar nuestra oferta del día. Yo estoy preparando platos por $7 u $8 para que sean accesibles al público, pero necesitamos que la gente nos apoye. A raíz del video la gente me ha llamado para ofrecerme ayuda, pero verdaderamente la intención de esto es que nos ayuden a todos, a la profesión, que reclamemos al gobierno soluciones y acción. Están completamente desorganizados. Tenemos que despertar y reclamar”.

En su comunicación Vasse cierra haciendo un reclamo al público para que apoyen los negocios que están haciendo “carry-out” para mantenerse.

“Lo hacemos para sobrevivir porque nadie está ganando dinero, pero es una manera de servir a la gente, de que algunos empleados puedan tener trabajo y de apoyar los mercados locales. Apóyennos hoy y mañana celebraremos juntos”.

Maximino Rey, propietario de Bodegas Compostela

Maximino Rey de Bodegas Compostela hace eco del reclamo de Daniel y asegura que por primera vez en su vida está realmente preocupado.

“Yo percibo que hay mucha desesperación entre la gente y si preocupante es lo que está pasando ahora, durante la cuarentena, imagínate qué va a suceder cuando pase. ¿Cómo será todo cuando vuelvan a abrir los restaurantes? Los controles que habrá que tener. ¿Cómo será los accesos? ¿Cuánta gente podrá entrar a la vez? La economía, la gente va a estar apretada económicamente porque la situación es muy grave. Yo percibo un nubarrón demasiado grande sobre la industria, los negocios que logren sobrevivir este golpe lo van a tener difícil”.

Bodegas ha podido seguir operando con un menú reducido que preparan para “take-out”.

“Todo es muy difícil. Conseguir los ingredientes, los cuidados que hay que tener en todo, es muy complicado, pero por lo menos nos da para sobrevivir y poder mantener a nuestros empleados. Cuando el huracán María nosotros a los 15 días pudimos, con dificultades, pero pudimos operar, pero esto es muy complicado. Es mundial. El mundo está paralizado. Es preocupante por demás.

Natalia Vallejo, chef y propietaria de Cocina al Fondo

“Cuando vi el mensaje de Daniel me identifiqué con la parte de la frustración y la preocupación por los empleados. Es bien fuerte emocionalmente, no se me hace fácil el aspecto de los empleados porque ellos son familia y uno siente la necesidad de ayudarlos. Presenté todos los papeleos. He solicitado todas las ayudas, pero no nos hablan claro y la falta de información tampoco ayuda a que se pueda tomar decisiones informadas”.

Otra de sus preocupaciones, al igual que la de muchos otros entrevistados, es cómo enfrentarán las deudas y gastos que les ha dejado la pandemia.

“Yo sigo pagando mis cuentas, pero no sé cuánto tiempo lo pueda sostener, son aguas inciertas. Los gastos de un restaurante son bien altos y no nos hablan claro para poder tomar decisiones de cómo actuar, la situación es preocupante”.

Natalia ha utilizado su talento en la cocina para crear una serie de videos en Facebook en los que invita a la gente a cocinar y a seguir su intuición para crear platillos sencillos, pero sabrosos.

“Pienso que los restaurantes se van a ir simplificando y conectando mejor con nuestra tierra y lo que ella produce. Es una buena oportunidad para nuestros agricultores, ganaderos y pescadores para que se acerquen más al ciudadano. Hay mucha gente que está regresando y apostando por lo local. En este momento la gente está en una posición económica diferente y no es fácil estar pidiendo comida. La gente está muy cautelosa en sus gastos. Esto ha hecho que en las casas se haya vuelto a cocinar y hará que la gente se pregunte qué están comiendo y busquen conectar con sus alimentos. Después de esto, la industria va a cambiar y tengo la esperanza de que encontremos la forma de regresar. Somos una industria muy creativa. Va a tomar tiempo, pero se conseguirá”.

Mario Pagán, chef y propietario de Raya, Mario Pagán Restaurante, Alacena y Sage Steak Loft

“Yo traté la primera semana, pero me fue difícil. Apoyo y estoy completamente de acuerdo con todos los que con mucho esfuerzo lo están haciendo. La realidad es que la vida de la gente se ha trastocado completamente y las economías en las casas ha cambiado mucho. A mí lo que me frustra es que se pretenda que el sector privado cargue con el costo de esta situación. No nos dan break”.

Parte de la impotencia que siente Pagán es ver cómo el haber sido responsable con sus obligaciones le ha valido de tan poco. Cuestiona que luego de haber pagado IVU, impuestos y otras responsabilidades que ahora todo el apoyo que reciban sea de $1,500.

“Yo he sido responsable, he apostado por Puerto Rico. Me he quedado aquí, he creado empleos, he ayudado a mover la economía y ahora el apoyo que recibo es mínimo. Hay dinero, ¿por qué no lo desembolsan? El gobierno federal les ha otorgado dinero y no han podido distribuirlo. ¿Por qué?”.

Al igual que sus colegas a Mario Pagán le preocupa el futuro de la industria.

“¿Qué va a pasar después de la pandemia? Las deudas van a estar ahí y no hay alivio para poder volver a arrancar la operación. Yo he podido apoyar a mis empleados tirando de mis ahorros, pero eso no es infinito. La situación es bien incómoda y el sector privado no puede ni debe pagar por la pandemia”.

Pierre Saussy, chef y propietario de Hen House en Condado y Food truck en Lote 23

Pierre ha podido mantener su operación con “delivery” y “carry-out” desde su restaurant en Condado, ya que Lote 23 cerró desde el comienzo de la cuarentena.

“En estos momentos manejamos la operación día a día tomando todas las medidas de precaución necesarias. No he tenido mayores dificultades en conseguir productos con excepción de uno que otro. A los empleados se les pregunta si quieren trabajar, pero no se obliga a nadie. Hay muchos que tiene familias que mantener y no pueden dejar de trabajar. Normalmente montamos el itinerario al final del día cuando sabemos quiénes están disponibles para trabajar. Todos los que estamos haciendo “delivery” o “carry-out” lo hacemos para sobrevivir porque en esta situación nadie está ganado dinero”.

Pierre piensa que los restaurantes de lujo tienen el panorama más incierto que los más casuales.

“La diferenciaentre un restaurante como el de Daniel (Vasse) y el mío es mucha. Todos nos vamos a afectar, pero la industria del “fine dining” más que ninguna. Lo mío es “fast casual”, un ‘mac and cheese’, cosas sencillas. El restaurante de “fine dining” te vende una experiencia, el ambiente, el servicio, los vinos… eso no hay manera de meterlo en una bolsa”.

Muchos de sus amigos chefs en otras partes del mundo y con ellos ha comparado notas de cómo están enfrentando la pandemia. La mayoría ha tenido que reinventarse y han optado por ofrecer productos de cercanía en sus negocios para poder paliar la situación y también colaborar con los productores locales.

“La industria va a cambiar completamente. Tengo amigos chefs en Estados Unidos, algunos estrella Michelin, que han convertido sus negocios en mercados. Trabajan mano a mano con agricultores y han convertido los restaurantes en bodegas. Es una manera de estirar el dólar lo más que se pueda, pero eso no da para vivir. Tomemos en cuenta que la economía está cambiando y el nivel adquisitivo de la gente se va a ver afectado. En ese escenario un negocio de comida más sencilla y económica tiene más probabilidades de reflotar. Otro aspecto en el que pienso es cómo va a funcionar todo cuando esto termine. ¿Cómo será todo? Pienso que se va a perder mucha de la magia que caracteriza esta profesión. La gente no va a perder el miedo de la noche a la mañana. Va a ser todo más frío, más estéril. Todo será muy extraño”.

Jay Cintrón, propietario de L’Olivo

“El video de Daniel es la cruda realidad de lo que estamos viviendo todos los que trabajamos en este negocio. Intentamos abrir y operamos por par de semanas, pero los números no cuadraban. A medida que esto ha ido extendiéndose me he hecho mil películas diferentes en la mente y es inevitable que la incertidumbre te arrope”.

Con esta línea comienza nuestra conversación con Jay Cintrón, que optó por cerrar no solo por el factor económico sino también por temor.

“Cuando pasó lo de Metropol tuve temor de que pudiera pasar aquí también. No vi manera de mantener la operación. He intentado facilitarles a mis empleados toda la parte de los trámites de ayuda y desempleo, pero todo se los ponen muy difícil y la frustración es grande. Les dicen que no hemos entregado documentos, etc. Les está resultando muy difícil. Por mi parte he solicitado todas las ayudas disponibles, pero no he recibido respuesta de nada. Todo se mueve muy lento. Entiendo que hay un volumen de trabajo atípico, pero tienen que buscar maneras de ser más eficientes. Todo se convierte en un juego político y no es momento de eso, es momento de que se busquen soluciones. Es ahí que uno comienza a desesperarse porque la mayoría hemos tenido que tirar de nuestros ahorros, que no necesariamente es mucho porque nuestra cultura no es ahorrativa”.

Dudas e incertidumbre, esa es la respuesta ante la pregunta de cómo percibe el panorama cuando se levante la cuarentena.