Con el objetivo de ampliar su oferta para un mercado que busca opciones de alimentación saludables, Cidrines anunció el lanzamiento de Sobao Zero, una innovación que ofrece al consumidor el mismo sabor y calidad del pan sobao, pero sin azúcar y sin colesterol, además de ser vegano.

Sobao Zero ya está disponible en los principales supermercados y comercios en todo Puerto Rico donde Cidrines tiene presencia.

Según información suministrada, el producto ha sido diseñado para atender los intereses de un público exigente que, ya sea por condiciones de salud o por preferencia, desea continuar disfrutando el sabor del famoso Pan Sobao Cidrines.