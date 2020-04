Ser cuidador de una persona con discapacidad intelectual es un reto de grandes proporciones, no solo porque esa persona depende de ti, sino porque, en momentos de crisis, como los que enfrentan el país y el mundo a raíz del COVID-19, la responsabilidad se incrementa.

“Esa responsabilidad puede resultar abrumadora para muchos; no obstante, la paciencia, la resiliencia y, sobre todo, el amor son características que predominan tanto en las familias como en los cuidadores”, lo que puede ayudar a sobrellevar los desafíos del momento, señala la doctora Adriana Soltero Calderón, psicóloga clínica del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, quien, así continuación, comparte ocho consejos prácticos para los cuidadores de personas con discapacidad intelectual durante la emergencia de la COVID-19:

1. Seguridad: “Es importante entender que las personas con discapacidad intelectual son doblemente vulnerables ante la COVID-19, ya que, en la mayoría de los casos, tienen condiciones de salud preexistentes que los colocan en mayor riesgo”, explica la doctora Soltero Calderón. Por ello, se recomienda que, a medida que sea posible, no exponerlos fuera del hogar. Si el cuidador o familiar debe salir, es importante que refuerce las medidas sanitarias. Se reitera la importancia del lavado de manos con aguan y jabón por 20 segundos, y mantener la distancia de 6 pies.

Al regresar al hogar, el cuidador debe cambiarse la ropa inmediatamente y volver a lavar sus manos antes de tener contacto con su familiar con discapacidad.

2. Prepárate: Se recomienda tener suministros suficientes, sobre todo si tu familiar con discapacidad tiene preferencia por algunos alimentos en particular. “Algunos son obsesivos con ciertos alimentos u objetos. Para tu tranquilidad, asegúrate de estar provisto de ellos. También recuerda tener los medicamentos al día”, aconseja la psicóloga clínica.

3. Provee estructura (rutina): Debido a que las personas con discapacidad intelectual funcionan satisfactoriamente mediante una estructura, trata de seguir los horarios y trazar las actividades o las tareas del día. “Esto les proporciona seguridad, ya que pueden predecir lo que va a suceder en su día. Por ejemplo, si siempre se levanta, desayuna y se viste a una hora, trata de que tu familiar continúe con esa rutina y mantenga los horarios de comidas”, recomienda la doctora Soltero Calderón, mientras agrega que se pueden escribir en una pizarra o un papel colocados en un lugar visible las tareas o las actividades del día. Estas pueden ser hechas con dibujos o láminaspara los que no saben leer.

4. Busca recursos en línea: Identifica recursos en línea para incorporarlos a la rutina de su día. “Han proliferado las páginas y los recursos disponibles en internet para las personas con discapacidad. Busca e identifica aquellas que puedan ser de interés para tu familiar.

5. Realiza videollamadas: “Utiliza este gran recurso para que el distanciamiento se mantenga físico y no social. Conéctate con tus seres queridos y con aquellas personas que son parte de la vida de tu familia con discapacidad intelectual. Ver caras familiares puede ser de gran ayuda para mantener una estabilidad emocional”, acota la psicóloga clínica. Por ejemplo, muchos de ellos reciben terapias, investiga si estos profesionales están utilizando la teleconsulta, para así continuar con sus tratamientos. De no ser posible, una foto y un saludo pueden ser suficientes, detalla Soltero Calderón.

6. Mantén una buena alimentación: La alimentación es muy importante para el estado de ánimo. Si tu familiar sigue una dieta en particular en el centro del cual participa, asegúrate de continuarla. No porque este pasando más tiempo en casa, es excusa para comer de más u otros alimentos contraindicados. “Toma en cuenta que muchas condiciones o temperamentos de las personas con discapacidad intelectual se exacerban con el consumo de azúcares, chocolate, refrescos y café, entre otros. No olvides que sigan tomando los suplementos que utilizan”, dice.

7. Realiza actividad física: El bienestar que proporciona la actividad física y el movimiento es indudable. Por ello, la doctora Soltero Calderón recomienda adaptar rutinas a la necesidad de tu familiar. Cualquier actividad, por sencilla que parezca, sencilla puede ser de mucho beneficio.

8. Revisa tu plan de acción: “Al finalizar el día, repasa la rutina y las tareas que llevaste a cabo durante el día. Reflexiona qué áreas puedes mejorar. Si en algún momento del día sentiste que perdiste el control, no permitas que este suceso te desmotive. Mañana tendrás la oportunidad para hacer las cosas de la mejor manera posible. No pierdas tu norte y practica el agradecimiento. ¡Realiza un acto de amor día a día, respira profundo y mantén el ánimo!”, finaliza diciendo la psicóloga clínica, al mencionar que “la misión del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico es proveer un cuidado digno y de calidad a adultos con discapacidad intelectual, procurando el desarrollo máximo de sus capacidades, y la tranquilidad de sus familias”.