Aunque las emergencias nunca avisan, los terremotos que se han estado sintiendo en la isla han puesto al país en alerta. Por tal motivo, te ofrecemos una lista de los alimentos que debes mantener en tu alacena o en un lugar seguro.

Recuerda que, como explican la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el sitio especial Listo®, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, después de un desastre, es posible que haya interrupción de agua y energía que pudiera durar horas, días e incluso semanas. Por tal motivo, debes abastecerte de alimentos básicos que no necesiten refrigeración, cocción, agua ni una preparación especial. Asegúrate de incluir en tus suministros un abrelatas manual y utensilios desechables para comer.

A continuación, las recomendaciones generales que debes seguir:

Almacena alimentos para abastecerte por tres días hasta dos semanas. No salgas al supermercado en histeria a buscar las provisiones necesarias. Algunos artículos ya podría tenerlos en casa e incluyen los alimentos enlatados y las mezclas en polvo.

Verifica las fechas de vencimiento de los productos y no olvides consumir primero lo que lleva más tiempo almacenado.

Recuerda comentar con tu familia qué alimentos desean consumir. También toma en cuenta las necesidades alimentarias especiales de algunos miembros.

Evita incluir en tus suministros alimentos que causen sed, como papitas fritas de bolsa.

Presta atención a las dietas especiales y a las alergias.

Presta atención a las necesidades nutricionales de grupos especiales como los infantes, los niños de corta edad y las personas de edad avanzada. Si eres madre lactante, también debes considerar tener a la mano fórmula materna, en caso de que tuvieras que interrumpir la lactancia materna.

Si en tu grupo familiar hay personas enfermas o de edad avanzada, incluye alimentos, sopas y jugos dietéticos especiales para ellas.

No olvides poner alimentos no perecederos para las mascotas.

Al almacenar los alimentos

Guarda los alimentos en un lugar seco, fresco y, dentro de lo posible, oscuro.

Abre las cajas de los alimentos y otros envases con cuidado para poder volver a cerrarlos bien después de cada uso.

Envuelve los alimentos perecederos, como las galletas, en bolsas de plástico y ponlos en recipientes herméticos.

Usa frascos con tapa o envases herméticos para guardar el azúcar, las frutas seca y nueces que estén en paquetes abiertos para protegerlos de insectos.

Verifica que los alimentos estén en buenas condiciones antes de consumirlos.

Bota los alimentos enlatados cuyas latas esténhinchadas, dañadas u oxidadas.

Consume los alimentos antes de que se dañen y vuelve a almacenar alimentos nuevos, anotando con un marcador la fecha de vencimiento en el envase. Pon los alimentos nuevos en la parte de atrás de la alacena y deja al frente los que tienen más tiempo.

¿Qué alimentos debes incluir?

Mantequilla de maní y mermelada Sopa enlatada lista para comer Carne, leche, pescado, frutas y vegetales enlatados Pan/galletas almacenadas en una bolsa o envase impermeable Bebidas en polvo o de porciones individuales Leche pasteurizada no perecedera Alimentos altamente energéticos, como frutas secas, el chocolate oscuro y la miel (esta última no debe dársele a los menores de un año) Cereal/barritas de cereales, frutas y proteína Jugos enlatados Alimento para bebés. Es preferible usar fórmulas listas para consumir. Si no es posible usar este tipo de fórmula, es mejor usar agua embotellada o agua hervida como último recurso. Condimentos empacados Alimentos que reconfortan o que alivian el estrés (como nueces y chocolate oscuro)

¿Por cuánto tiempo pueden almacenarse?

A continuación, los tiempos de almacenamiento de los alimentos de emergencia más comunes:

Dentro de los 6 meses:

Leche en polvo/en caja

Frutas secas

Galletas crocantes

Papas

Dentro de 1 año (o antes de la fecha expiración indicada en el envase):

Sopas condensadas de carne y verduras en lata

Frutas enlatadas, jugos de frutas y verduras en lata

Cereales listos para comer y cereales instantáneos

Mantequilla de maní

Jaleas o mermeladas

Nueces en lata

Vitaminas

Es posible almacenar por tiempo indefinido (en condiciones y envases adecuados) los siguientes productos:

Trigo

Aceites vegetales

Maíz seco

Polvo para hornear

Granos de soja

Café instantáneo, té y cacao

Sal

Refrescos sin gas

Arroz blanco

Cubitos o polvos para caldos

Pastas secas

Consejos de alimentación

Consume por lo menos una comida balanceada al día.

Bebe suficiente líquido para que el cuerpo funcione adecuadamente (1/2 galón o 68 onzas por día).

Come suficientes calorías para realizar sus tareas.

Incorpore suplementos de vitaminas, minerales y proteínas en los suministros para una alimentación adecuada.

Agua para una emergencia

Tener una reserva de agua limpia es la prioridad máxima durante una emergencia. Una persona normalmente activa debe beber por lo menos 1/2 galón (aproximadamente 68 onzas) de agua al día.

Quienes estén en lugares calurosos, al igual que los niños, las madres que amamantan y las personas enfermas necesitarán más agua. También hará falta agua para la preparación de las comidas y para la higiene. Almacena como mínimo 1 galón (aproximadamente 135 onzas) por persona, por día. Puedes almacenar agua suficiente para dos semanas, para cada miembro de la familia.

Para las mascotas