Los grupos de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que buscan acelerar la llamada "inmunidad de rebaño" para enfrentar el COVID-19, solo enfermará a todos al mismo tiempo y no habrá suficiente espacio en los hospitales para atenderlos, alertó Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

"Lo que va a pasar es que se enfermarán todos al mismo tiempo y no habrá suficiente espacio en los hospitales para atenderlos, y lamentablemente ni siquiera en las funerarias y cementerios", dijo la especialista.

Cedillo Ramírez explicó que "el concepto de inmunidad de rebaño se da de manera natural, pero paulatina, no porque uno lo esté buscando, ni porque organice fiestas ni porque se exponga uno sin ninguna protección".

Adelantó que superar la crisis generada por el virus SARS-CoV-2 no sucederá pronto, en unas semanas, ni siquiera en unos meses. Incluso manifestó que ha sido muy difícil predecir el pico de la pandemia a causa de gente que no acata las recomendaciones sanitarias o realiza festejos o invitaciones especiales para contagiarse masivamente de COVID-19 y generar la denominada inmunización de rebaño.

Dijo que, a pesar de los informes cotidianos de las autoridades de salud, el multicitado aplanamiento de la curva -que puede ser un indicativo de que la pandemia va disminuyendo- aún no es una realidad, ya que los casos desafortunadamente siguen en aumento, por lo que es preciso seguir los cuidados preventivos y acatar las indicaciones del gobierno.

"No debemos confiarnos en que la curva ya se aplanó, porque eso no es cierto. Evidentemente estamos todavía en esa fase de aumento de casos y ahora es, precisamente en estos días, cuando más debemos acatar las indicaciones de la ‘sana distancia’ y no tener la falsa idea de que ya faltan muy poquitos días", advirtió. Expresó que la sociedad debe estar muy consciente que la vida cotidiana que existió antes de la pandemia no será igual hasta que aparezca una vacuna que proteja a todos del virus SARS-CoV-2.

Por ello, es muy importante ubicarse desde ahora en esa nueva normalidad ocasionada por el COVID-19. Enfatizó que hasta que no se logre la inmunización de la población contra ese coronavirus, las medidas higiénicas implantadas como prevención por el gobierno se tendrán que seguir utilizando día a día.