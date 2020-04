Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus ha generado mucho dolor en el ser humano, también ha convertido su resiliencia en protagonista. A ese súperpoder que nos permite levantarnos y seguir con esperanza. Para demostrarlo, el ser humano también ha escogido una de las formas más básicas de comunicación —las palabras— para de la forma más íntima y creativa llevar los mensajes más inspiradores.

Aquí te dejo con una muestra para que recargues tu día con acciones sencillas, pero grandes en significado.

Una de las actitudes que mejor preparan para ser felices en la convivencia diaria es el agradecimiento, ya sea en la familia, la empresa, la comunidad y las organizaciones. (AP/Sue Ogrocki)

Mensaje positivo: Dar gracias

El científico Robert Emmons, Ph.D., profesor en la Universidad de California, define la gratitud como el reconocimiento de la bondad en la propia vida.

"En la gratitud decimos sí a la vida. La gratitud es el reconocimiento de la fuente de este bien que está al menos en parte fuera de uno mismo. Gratitud implica humildad -un reconocimiento de que no podíamos ser quienes somos o estar donde estamos en la vida sin la contribución de otros. [Por otra parte] ser agradecido es un reconocimiento de que hay cosas buenas y agradables en el mundo. Al vincular a la gente en las relaciones de reciprocidad, la gratitud es uno de los bloques de construcción de una sociedad civil y humana", dijo el científico en una entrevista para el diario La Prensa/GDA.

El Teatro Apollo, en el barrio de Harlem de Nueva York, está cerrado debido a la pandemia de coronavirus, con su mensaje "Be Well". (AP/Mark Lennihan)

Mensaje positivo: Desear el bien

Según el artículo ''Wishing Happiness for Others Makes Well-Wishers Happier, Too'', del sitio web Psychology Today, un estudio de la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, y publicado en el periódico científico Journal of Happiness Studies, revela que algo tan simple como desearle el bien a alguien produce un efecto positivo en nuestro estado de ánimo, reduce la ansiedad, aumenta la felicidad y los sentimientos de conexión social. Es una estrategia simple que no toma mucho tiempo que puede incorporar a sus actividades diarias.

Un mural dice "Quédese en casa, la vida es bella" en Los Ángeles. (AP/Marcio Jose Sanchez)

Mensaje positivo: Valorar la vida

La pandemia-explica el estudio ''The Happiness Spectrum'', de la empresa analista de tendencias WGSN, está incitando a las personas a reconsiderar sus prioridades, en un período enel que la normalidad y los medios de vida futuros se ven amenazados. La gente comenzará a abrazar, honrar y apreciar los momentos pequeños y ordinarios, como el tiempo pasado con la familia y los equipos de trabajo, que anteriormente se daban por sentados.

Sam Mawhinney hace todo lo posible para brindar un momento de alegría a los automovilistas mientras difunde su mensaje de amor mientras camina en Cape Elizabeth, Maine. (AP/Robert F. Bukaty)

Mensaje positivo: Expresar el amor

Puerto Rico y el mundo están atravesando una etapa histórica en la que las noticias desalentadoras se empeñan en ser protagonistas, sobre todo, aquí que venimos arrastrando el impacto del huracán María y luego los terremotos. Sin embargo, estos son los momentos en los que las personas pueden expresar su amor a todo aquel que esté pasando por una situación difícil. “Todos necesitamos sentirnos queridos, no importa la edad o la situación por la que uno esté atravesando. De hecho, uno sabe quién de verdad te quiere cuando estás enfrentando dificultades”, indicó la doctora Lillian Santos, psicóloga clínica. “Es más difícil estar en los momentos buenos, que en los malos”.

Los tiempos difíciles también requieren que las personas asuman posiciones y tomen decisiones que podrían llenar de alegría, de sosiego o de tranquilidad a quienes la están pasando mal. Estas acciones podrían hacer la diferencia en su estados de ánimo.

Un hombre usa una mascarilla mientras pasa por los letreros colocados sobre las ventanas de una tienda en el distrito de Haight-Ashbury en San Francisco. (AP/Jeff Chiu)

Mensaje positivo: Ser optimista

El optimismo puede proteger a las personas de la depresión, aún a aquellas que corren un riesgo mayor de sufrirla. Una actitud optimista permite que las personas puedan resistir más el estrés. El optimismo puede hasta hacer que la gente viva más años, indica el tema ''¿Cómo te está yendo?'' en el sitio web kidsheath.org de la Fundación Nemours.

El optimismo proviene en parte de nuestra naturaleza: Algunas personas nacen con un temperamento optimista. Pero el optimismo también lo determinan nuestras vivencias a medida que crecemos. Aprendemos a ser optimistas observando a las personas que tenemos como modelos a nuestro alrededor, adoptando nuevas maneras de pensar, y practicando nuevos hábitos.