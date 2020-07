El racionamiento de agua es inminente, pues tan pronto este jueves, 2 de julio se comenzará un plan de interrupción de servicio para los clientes de la planta de filtración Sergio Cuevas que se sirve del embalse Carraízo.

Ante este panorama, deben estar atentos no solo los 140,000 abonados que se abastecen de este embalse, sino de otros que enfrentan déficit de agua, como el de Cidra, Toa Vaca y Guajataca.

Ya muchas personas han comenzado a recolectar su ración de agua en cuanto envase ha encontrado. No obstante, cabe destacar que el almacenamiento se tiene que hacer de manera ordenada, moderado y siguiendo medidas de higiene básicas, para que el agua no se contamine.

A continuación una lista de todas las cosas que debe hacer para almacenar agua correctamente.

Limpieza de un recipiente de agua antes de usarlo

Antes de llenarlos con agua segura de consumir, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) toma las siguientes medidas para limpiar y desinfectar los recipientes de almacenamiento:

- Lava el recipiente con agua y jabón de lavar platos y enjuágalo por completo con agua limpia.

- Desinfecta el recipiente al añadir una solución compuesta de 1 cucharadita de cloro líquido sin aroma de uso doméstico disuelto en un cuarto de galón de agua.

- Cubre el recipiente y agítalo bien para que la solución desinfectante con cloro toque todas las superficies interiores del recipiente.

- Espera al menos 30 segundos y vierte la solución desinfectante fuera del recipiente.

- Deja que el recipiente vacío y desinfectado se seque al aire antes de usarlo o enjuágalo con agua limpia y segura que tengas disponible de antemano.

- Nunca almacenes agua en recipientes que hayan sido usados con insecticidas o sustancias químicas peligrosas, incluso si los ha limpiado.

Envases adecuados:

- Almacena agua en envases de cristal, de plástico o de fibra de vidrio (“fiberglass”).

- Nunca utilices envases de metal, ya que se corroen muy rápido.

- Todos los envases deben tener una tapa ajustada, si los dejas sin tapar estás invitando a los hongos y el limo a multiplicarse y a los mosquitos a que pongan sus larvas allí, lo que puede causar que se propague el dengue y el chikungunya.

Otros consejos:

- Lávate las manos antes de recolectar o transportar agua.

- Lava todos los vasos que se usan para beber.

- Designa una jarra exclusivamente para sacar agua de los contenedores de agua y mantenla siempre limpia.

- Si la interrupción de agua es de 24 horas, calcula para ese día entre 3 y 4 galones por persona; eso debe darte para el aseo personal y para beber y cocinar.

Después de recolectar el agua:

- No pongas los recipientes de agua ya llenos y tapados sobre el piso.

- Mantén los envases fuera del alcance de animales.

- No olvides almacenar agua para tus mascotas.

- Almacena el agua siempre bajo la sombra y nunca expuesta al sol.

- Mantén el tanque, cisterna o recipiente herméticamente tapado.

- Lávate las manos con agua y jabón antes de sacar agua del recipiente donde la almacenas.

- Cuando la vayas a consumir, hierve el agua por cinco minutos. Luego déjala enfriar en una jarra con tapa.

También puedes desinfectar el agua utilizando cloro líquido (regular, sin fragancia ni otros detergentes). Según el por ciento de cloro que tenga el envase es la cantidad que vas a utilizar. Por ejemplo:

Si tiene 1 % de cloro indicado en la etiqueta – Echa 40 gotas de cloro por galón de agua

Si tiene 2.5% de cloro indicado en la etiqueta, echa 16 gotas por galón de agua

Si tiene 5.25% de cloro indicado en la etiqueta, echa 8 gotas por galón

Mezcla el cloro y el agua vigorosamente y deja reposar por 20 minutos.

También puedes utilizar las tabletas de cloro que se venden en las farmacias. Sigue las instrucciones en la etiqueta.