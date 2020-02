¿Prefieres los vegetales crudos o cocidos? La respuesta simple podría ser, que depende del gusto de cada persona.

Sin embargo, antes de dejarte llevar por tu paladar, el nutricionista José Luis Lozada recomendó tener en consideración que los vegetales pierden sus propiedades nutritivas en el momento en que se cocinan por más de tres o cinco minutos.

Mencionó que, por lo general, con solo ese tiempo de preparación, las personas estarían consumiendo un alimento que no proveería las vitaminas y los minerales esenciales para el cuerpo.

“Tenemos la manía de cocinarlos para darles sabor. Es una cuestión de costumbre. Compramos los vegetales crudos o congelados y los ponemos en el microondas o a hervir. El error es que están mucho tiempo hirviendo y se están perdiendo los nutrientes. Más bien, esos nutrientes se caen al agua. Lo recomendable, entonces, es tomarse el agua o usarla como caldo o té. Pero, ¿quién hace eso?”, señaló.

“También, los sofreímos por mucho tiempo. No se le puede dar el tiempo como si fueran arroz y habichuelas. Mientras menos tiempo les demos a los vegetales, mejor. Si vas a añadirles vegetales a tu receta, que sea lo último que integras”, añadió a la vez que instó a la gente a ingerir los vegetales crudos para que aprovechen al máximo sus beneficios nutricionales.

Si la persona gusta de calentarlos, comentó, que no sea por más de un minuto. Incluso, de ese corto tiempo, excluyó a la espinaca, el tomate y los pimientos porque, aseguró, pierden sus beneficios casi inmediatamente son expuestos al calor. Por tanto, a este trío es mejor ingerirlo crudo siempre.

Considera cocinar al vapor como alternativa

Para ablandar alimentos, ofreció como opción que se cocinen al vapor. “El vapor es mucho mejor porque no tiene contacto directo con el agua, pero no se supone que estén más de tres o cinco minutos para que no pierdan nutrientes. Hay que estar pendiente de que no queden muy blandos o pierdan el color. Si están muy blanditos o pálidos, perdieron sus propiedades. Tienen la fibra, pero no el valor nutricional completo”, especificó Lozada.

Como su recomendación es consumir los vegetales crudos, el nutricionista hizo hincapié en la importancia de lavar bien los alimentos antes de ingerirlos. Dijo que las personas, a veces, creen que los alimentos sin cocinar les caen pesados, pero, realmente, podrían tener malestar por pesticidas u otros químicos a los que son expuestos.

“Los vegetales pueden tener pesticidas, gérmenes, bacterias. Se recomienda limpiarlos con agua y con vinagre para desinfectarlos. A veces, no se le puede quitar todo, pero, al menos, la mayoría”, comentó.

Suplementa tu dieta

Ante la costumbre de cocinar los vegetales, indicó que es recomendable complementar la dieta diaria con suplementos nutricionales.Es preferible absorber los valores nutricionales de los alimentos directamente, dijo, pero sabe que, en ocasiones, la gente no es consciente de la pérdida de estos beneficios y de que no se consumen las vitaminas, minerales y proteínas necesarias en el día.

“Aparte de que los alimentos llenan, el cuerpo reconoce mejor cuando esas vitaminas provienen directamente del alimento. El suplemento es una opción porque no siempre se tienen accesibles alimentos saludables todos los días. La dieta puertorriqueña no provee todos los nutrientes que necesitamos, así que no está mal tomarlos”, dijo.

No te olvides de los superalimentos

En torno a cuál recurso natural no debe estar ausente en la nevera por sus beneficios, propiedades y nutrientes, el dietista no dudó en nombrar la espinaca al describirla como un superalimento.

Entre sus minerales, la espinaca contiene calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo y otros. También, es rica es vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, ácido fólico y otros, además de que contiene antioxidantes.