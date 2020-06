Un reciente estudio de la prestigiosa revista internacional Lancet mostró que la efectividad del protector facial como prevención de contagios por coronavirus.

Específicamente habla de la barrera de plástico transparente que cubre toda la cara, incluyendo los ojos y la barbilla, y que se sujeta en la frente. En algunos países su uso es obligatorio, según señaló el pediatra Humberto Soriano, presidente de la Asociación Médica para la Prevención (AMP).

"Un estudio de la prestigiosa revista británica The Lancet arrojó que el riesgo de contraer el COVID-19 al no utilizar la máscara facial alcanza el 16%, mientras que con un protector la cifra disminuye a 5.5%".

El mismo estudio detalló los beneficios para las mascarillas, ya que el riesgo de infección era de un 17%, versus un 7% al utilizar este accesorio.