Bodegas Toro Albalá comparte su historia de vinos finos y complejos

Descubrir la esencia de la filosofía de las Bodegas Toro Albalá, joya enológica de la zona de Montilla-Moriles en Andalucía, España fue parte de lo que experimentó un grupo de invitados de Méndez & Compañía durante una clase magistral con Antonio Sorgato, CEO Export de la reconocida empresa española.

Sorgato, experto en enología y viticultura, afirmó que las Bodegas Toro Albalá se destacan por tener vinos complejos y finos, elaborados con paciencia, dedicación y con una extensa tradición, que incluye cuatro generaciones que comprenden desde el 1844 hasta el presente. Sorgato explicó que la primera generación fue la familia “Cosano” al iniciar la viticultura en la zona de Montilla- Moriles y empezar el desarrollo de los vinos.

Luego en el 1922, José María Toro Albalá compra la antigua central eléctrica en Aguilar de la Frontera y funda Bodegas Toro Albalá. En el 1956, el sobrino de Toro Albalá, Antonio Sánchez Romero, comienza a trabajar como enólogo y ante la muerte de su tío en el 1976 comienza a liderar la operación. Mientras que en el 2022, el nieto de Sánchez Romero comenzó a liderar la dirección de la empresa que cuenta con una amplia selección de vinos blancos, dulces y finos. En su catálogo de vinos figuran la gama de Don PX (uva Pedro Ximénez), Marqués de Poley, Centenario y blancos y especiales, en esa categoría se encuentra la etiqueta Eléctrico.

“Nosotros estamos en el centro de Andalucía entre 300 a 550 metros de altitud sobre el nivel del mar y la diferencia es la humedad de 75%. Esto le da otras propiedades a nuestros vinos que son finos y se preserva la pureza. Son distintos a cualquier otra región”, sostuvo Sorgato, quien durante la cata que incluyó un almuerzo detalló la gama de la preservación de la uva Pedro Ximénez con la que se elabora toda la colección de los vinos Don PX.

En la cata, los asistentes pudieron degustar ocho etiquetas de las Bodegas Toro Albalá que fueron desde el blanco hasta los vinos dulces. La cata se realizó en La Bodega de Méndez en Guaynabo.

Las Bodegas Toro Albalá en España se destaca por su tradición de la elaboración, según la zona terrestre y la excelencia en el vino. En ese sentido, Sorgato señaló que Montilla- Moriles se “destaca por se una zona privilegiada para hacer vinos dulces”.

Las etiquetas de los vinos Don PX cosecha, Don PX 1968 y Marqués Poley resultaron los más dulces de la cata y van dirigidos a un paladar sofisticado que prefiere las notas de uvas pasas.

La selección de los vinos de Toro Albalá resulta ser entre las bodegas más admiradas de España. Bajo la dirección visionaria de Antonio Sánchez, Toro Albalá consolidó un estilo único basado en el sistema de añadas, logrando vinos inconfundibles que expresan la identidad de cada vendimia. Hoy, Bodegas Toro Albalá es reconocida como una de las 100 Bodegas de Oro de España y sus vinos están presentes en las mesas más prestigiosas del mundo por la pureza del vino. Fuera de España, el lugar que más consume los vinos de estas bodegas es Estados Unidos.

Sorgato reconoció que la exportación de los vinos que producen Bodegas Toro Albalá ha sido selecta a través del tiempo y que muchos a pesar de ser vinos complejos y elegantes han incursionado en la coctelería, pero él aclaró que “no solo son vinos para ser usado en coctelería, sino para cada ocasión”.

El enólogo explicó muy bien los maridajes idóneos de las etiquetas, donde los vinos blancos muy bien combinan con los quesos, tapas, pescados, aceitunas y con jamones. De igual forma señaló que la gama de Poley también combina perfecto con tapas o un buen corte carne.