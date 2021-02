La cervecería cagüeña F.O.K. Brewing Co. anunció el lanzamiento de su nueva cerveza cuya fórmula de elaboración contiene CBD, elemento relajante y antiinflamatorio proveniente de la planta del cannabis.

Muchas dudas en cuanto a la nueva cerveza 420 y su ingrediente CBD 💚💛❤️ Les vamos a compartir datos beneficiosos sobre el uso de CBD, así como algunos mitos y realidades. **420 lanza en el 6 de febrero** Posted by FOK Brewing Co on Tuesday, January 26, 2021

La nueva cerveza, nombrada FOK 420 CBD Ale, se añade a la variedad promovida por la microcervecería.

“En F.O.K. Brewing Co. estamos innovando constantemente para incorporar nuevas fórmulas a nuestro menú de cervezas. En colaboración con Luis Santiago, quien es gerente del dispensario 420, en Caguas, logramos desarrollar un nuevo sabor con una base de cannabidiol o CBD que hace de la FOK 420 CBD Ale una cerveza pionera y única en el mercado puertorriqueño”, afirmó el propietario de la empresa, Gregory Santiago, a través de un comunicado.

El escrito detalla que el CBD es una sustancia natural proveniente de la planta del cannabis y enfatiza no es psicoactiva, por lo que no tiene reacciones alucinógenas en el cuerpo humano. Cuando se habla de productos con CBD, se trata de aquellos que apenas contienen trazas de THC, por lo que no generarán ninguna alteración de los estados mentales ni generan dependencia. El CBD tiene propiedades antiinflamatorias y relajantes beneficiosas para el cuerpo humano.

Asimismo, Santiago manifestó que la nueva FOK 420 CBD Ale brinda al degustador una experiencia rica en sabor floral con los efectos normales de sus demás productos. “Los efectos de esta nueva cerveza de CBD son los de una cerveza clásica: experimentarás frescura y placer al tomarla pero nada más. El degustador puede estar tranquilo porque el CBD no lo drogará y es completamente legal”, añadió.

Asegura y disfruta tu espacio en el lanzamiento de la primera cerveza local con CBD 👇 el próximo 6 de febrero desde las... Posted by FOK Brewing Co on Wednesday, January 27, 2021

Para celebrar el lanzamiento de la nueva FOK 420 CBD Ale, la cervecería estará llevando a cabo un concierto en sus facilidades ubicadas en Caguas el próximo sábado, 6 de febrero, en el que participarán los exponentes del reggae local: Roots Train, Jah Jah, Sie7e, Don Carmelo, Henry Llavina y Henry González. Junto a la FOK 420 CBD Ale, se estarán promoviendo las cervezas RastaBerry y Happy Hemp en botella. Esta última creación del Chef Miguel Campis junto al maestro cervecero de F.O.K., Víctor Arocho.