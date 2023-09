Al leer la carta de vinos de algunos de los restaurantes más destacados de Puerto Rico, con toda seguridad encontrará en estas algunas etiquetas de Justin Vineyards and Winery y de Landmark Vineyards, pues ambas firmas elaboran algunas de las más prestigiosas expresiones de vinos californianos, elaborados con celo por la excelencia y siguiendo metodologías que integran la última tecnología con tradiciones centenarias.

Justin Vineyards and Winery es reconocida como pionera en la producción de mezclas de lujo al estilo de Burdeos en la región vinícola de Paso Robles, California.

Los vinos de Justin Vineyards and Winery han sido merecedores recientemente de un amplio número de reconocimientos que comprueban su excelencia y prestigio y, a modo de celebración, Joseph Spellman, Master Sommelier de la empresa, se encuentra de gira por distintos mercados en los que estos se distribuyen. Y, por supuesto, Puerto Rico estuvo entre sus paradas, específicamente el miércoles pasado en el restautante Vin’Us, en The Mall of San Juan. Allí, ante un entusiasta grupo de amantes del vino, propietarios de restaurantes y de tiendas especializadas en vino, este carismático caballero compartió anécdotas e información muy relevante sobre cómo se elaboran los vinos Justin y Landmark.

Los vinos Justin brillaron en la Central Coast Wine Competition 2023 que otorgaron al Justin Justification 2020 una presea de Oro y al Justin Sauvignon Blanc 2022, una medalla de Plata. De igual manera, tanto el Justin Rosé 2022 como el Reserve Cabernet Sauvignon 2020 recibieron sendas medallas de Bronce en este evento. A esto se suma que en la Competencia Internacional de Vinos en Londres, evento de alto perfil para la industria en Europa celebrado este año, el Justin Cabernet Sauvignon 2019 se alzó con la medalla de Oro. Mientras Justin Vineyards se destaca por sus instalaciones “state of the art”, la operación de Landmark podría describirse como una artesanal.

El encuentro con Spellman incluyó una cata de las etiquetas Landmark Pinot Noir Overlook Vintage 2011, Landmark, Pinot Noir Hop Kiln Estate, Russian River Valley 2018, Justin Savant 2017, Justin Justification 2017 y Justin Isosceles 2018. Para los amantes del vino blanco, se degustó el Landmark Overlook Chardonnay Sonoma County 2019. Esta cata sirvió para conocer mejor la dedicación y el compromiso detrás de cada una de estas expresiones vinícolas californianas.

Joseph Spellman, Master Sommelier de Justin Vineyards and Winery, empresa que también es dueña de Landmark Vineyards, durante la cata que dirigió en Vin’Us, en The Mall of San Juan. (Joe Colon)

Empezando con los dos Pinot Noir, Spellman explicó que en Landmark se desarrollan vinos a base de 100% de esta uva, sin la intervención de otra variedad, para alcanzar la mayor expresividad de la misma, y las características que se logran mediante la selección meticulosa del producto de ciertos viñedos. Así por ejemplo, el Landmark, Pinot Noir Hop Kiln Estate, Russian River Valley 2018, como establece su nombre, se elabora a base de uvas cosechadas solamente en el valle de Russian River, donde ubica el viñedo Hop Kiln del que se seleccionan uvas provenientes solamente de tres puntos determinados. Se desarrolla en barricas de roble francés con solo 40% de madera nueva, donde permanece por diez meses sobre sus lías, una técnica ampliamente conocida en Europa. El Landmark Pinot Noir Overlook Vintage 2011 también se elabora a base de 100% Pinot Noir, pero las uvas provienen de viñedos de los condados de Monterey, Santa Barbara y Sonoma.

De Justin Vineyards and Winery podría decirse sin temor a equivocarse que sus vinos son los mejores embajadores de la región de Paso Robles, menos popular que Sonoma o Napa, pero respetada por su producción sobre todo de “vinos tintos poderosos” como expresó Joseph Spellman. El clima y el terreno de esta zona tiene mucho que ver. A esto se suma el espíritu de innovación de su fundador, Justin Baldwin, quien desde principios de la década de 1980, plantó sus primeros viñedos de Cabernet Sauvignon en Paso Robles a lo largo de la llamada Costa Central de California, una zona particularmente seca, casi desértica en verano, con terreno calcáreo –único en toda la zona vitivinícola del estado- marcada elevación y fluctuación de temperatura del día a la noche.

Probamos el Justin Savant, elaborado a base de 65% Syrah y 35% Cabernet Suvignon. En Puerto Rico, esta etiqueta solo está disponible en restaurantes debido a su gran capacidad para parear con carnes, según explicó en la cata Carmen Del Río, vicepresidenta y gerente general para el Caribe de los vinos Justin y Landmark. Savant madura por 21 meses en barricas de roble francés, de las que 50% son nuevas. Es un vino contundente con notas de especias, moras y frambuesa.

Seguimos con Justin Justification 2017, elaborado a base de 65% Cabernet Franc y 35% Merlot. De acuerdo con Spellman, esta añada es una de las mejores que se han lanzado de esta etiqueta. “Es un vino para comer desde carnes hasta aves e incluso mariscos”, afirmó Spellman. Este vino constituye un guiño entre el Nuevo y el Viejo Mundo por la combinación de estas dos uvas, siendo la Cabernet Franc la variedad favorita de Justin Baldwin.

Finalmente, llegó el momento de Justin Isosceles 2018, la estrella de esta empresa vinícola. Esta añada nace de la combinación de 83% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot y 8% Cabernet Franc. Se trata de un “blend” que rinde homenaje a Burdeos, pero, a la vez, con un espíritu muy californiano. Spellman destacó que la proporción entre este triángulo de uvas cambia con cada añada, en busca del mejor resultado final. “Las añadas varían y son esos cambios los que dirigen la selección”, afirmó. Durante su fermentación, permanece 17 días en contacto con la piel de la fruta. Antes de ser embotellado, este vino permanece 21 meses en barricas de roble 100% nuevas. Su color es rubí-púrpura, su nariz evoca notas de cereza, mora y vainilla, e incluso algo de canela y hasta tabaco. En boca se siente redondo, complejo, rico en taninos y con un nivel de acidez, propio de los vinos de Paso Roble. Se repiten las notas de mora y cereza, pero acompañadas de cacao, cedro y especias. Es una pieza de conversación.

Los vinos Justin y Landmark son distribuidos en Puerto Rico por Destilería Serrallés y están disponibles en La Cava de Serrallés y en restaurantes selectos.