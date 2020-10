Los aficionados del whisky en Puerto Rico ya pueden disfrutar de nuevas opciones con la llegada de dos expresiones de la marca escocés, The Macallan: The Macallan Double Cask 15 Years Old y The Macallan Double Cask 18 Years Old.

Según expresaron a través de un comunicado, ambas expresiones presentan una unión armoniosa de barricas de roble americano y europeo sazonadas con jerez. Juntos, se combinan para crear un whisky escocés tipo “single malt” equilibrado con un carácter cálido distintivo que está marcado con una dulzura suave contemporánea.

La herencia Double Cask cuenta la historia de un viaje que une dos mundos diferentes. La travesía comienza en los bosques verdes del norte de España y los Pirineos franceses, donde The Macallan obtiene su roble europeo. El roble nuevo de los frondosos bosques de Ohio, Missouri y Kentucky en Estados Unidos también se transporta miles de millas a España, donde ambos tipos de roble se elaboran a mano en barricas que se llenan de jerez.

Una vez sazonados, los barriles se envían a The Macallan Estate en Speyside, Escocia, donde se llenan del destilado recién hecho. Luego de años en reposo, el equipo de The Macallan utiliza su experiencia para seleccionar el equilibrio de destilados de las barricas sazonadas con jerez de roble americano y europeo para crear Double Cask.

Con un tono dorado de caramelo, The Macallan Double Cask 15 Years Old imparte aromas de frutos secos, caramelo y vainilla, y brinda un final cálido con una sensación cremosa en la boca. Por su parte, The Macallan Double Cask 18 Years Old tiene un tono de miel ámbar e imparte notas de frutos secos, jengibre y caramelo. Un cálido final de especias de roble se equilibra con sabores cítricos de naranja dulce.

Kirsteen Campbell, la “Master Whisky Maker” en The Macallan, dijo a través de la comunicación que “unir barricas de roble sazonadas con jerez americano y europeo para lograr el equilibrio perfecto de sabores es increíblemente emocionante para nuestro equipo de maestría en whisky, y estamos orgullosos de ofrecer dos nuevas expresiones a este distintivo gama para que los aficionados a de The Macallan Double Cask la exploren”.

Por su parte, el puertorriqueño Joe Cabassa, líder regional de embajadores de marca y educación para The Macallan, explicó que “con The Macallan Double Cask 15 Years Old, los delicados e indulgentes sabores del roble americano, incluida la miel, los cítricos y el chocolate, equilibran las características más tradicionales de The Macallan de ricas frutas, jerez y especias de madera; mientras que The Macallan Double Cask 18 Years Old ofrece un poco más de complejidad, con ricas pasas y sultana sutilmente equilibradas por cálidas especias de roble. De hecho, la influencia del roble es el mayor contribuyente a la calidad, el color natural, y los aromas y sabores distintivos en el corazón de los ‘single malts’ de The Macallan”.