Tradicionalmente, la industria del “whisky” -como ocurre con los demás espíritus destilados y con los vinos- ha sido dominada por los hombres. Sin embargo, desde el 2006 la empresa John Dewar and Sons, una de las más antiguas en Escocia, ha sido liderada por Stephanie Macleod, primera mujer en la empresa en ser nombrada como Master Blender y quien fue seleccionada por dos años consecutivos como la mejor Master Blender del Año de la industria en el International Whisky Competition.

Esta escocesa que ha abierto el camino para otras féminas en la industria, participó recientemente, de manera virtual, de la presentación en Puerto Rico de tres nuevos productos de la serie Dewar’s Double Double. Disponibles de 21, 27 y 32 años de añejo. Estos licores están ya a la venta en la isla.

Como lleva haciendo desde hace 15 años, Macleod estuvo presente en la creación de estos nuevos productos, que rinden homenaje al proceso de “double-aging”, que se aplica al portafolio completo de Dewar’s. En este caso, creando un punto de referencia sin precedentes conocido como el método de añejamiento en cuatro pasos, o “double-double-ageing”.

Línea Dewar’s Double Double 21, 27 y 32, una nueva propuesta que rinde homenaje al proceso de “double-aging”, que se aplica al portafolio completo de Dewar’s.

De hecho, la versión Dewar’s Double Double 32 logró la medalla como ‘Whisky del Año’ en la más reciente edición de la International Whisky Competition de 2020, y superó no sólo a los demás “blended scotch”, sino también a todos los “single malts” que participaron en la prestigiosa competencia.

La pasión con la que Macleod trabaja con su equipo de trabajo para crear estos reconocidos productos no siempre estuvo ahí. “Cuando tenía 22 o 23 años estaba trabajando en la industria de refrescos y no me gustaba el whisky, no lo entendía y no pensaba que fuera relevante para mí de ninguna forma”, comentó la conocedora durante una vídeo llamada desde Escocia. “Pero luego comencé a estudiar el whisky en la universidad de Strathclyde y descubrí muchas cosas muy interesantes, incluidos los ingredientes, la magia de la destilación y la importancia de la calidad de las barricas”. En ese momento, la experta trabajaba como analista sensorial en la universidad en un proyecto que intentaba descubrir los secretos de la maduración del whisky escocés, además de estudiar el ron, el aceite de oliva, el vino y el queso, llegando a publicar varios artículos científicos.

Cuatro años más tarde, en 1998, Macleod decidió dar el salto y comenzar a trabajar de lleno en la industria de whisky en Escocia, en la empresa John Dewar. “Entré en la compañía en un momento muy interesante en la historia de Dewar’s, ya que acababa de ser adquirida por Bacardí”, comentó la experta en whisky. “Por tal razón, era un momento muy emocionante, ya que pasamos de tener una destilería a tener cinco y había mucho que hacer y aprender de las nuevas marcas. Incialmente estuve involucrada en esa etapa, tanto en la calidad del empaque, como en la calidad de las bebidas espirituosas de Dewar’s”.

Un tiempo después, en 2003 se le acercó Tom Aitken, Master Blender de Dewar’s en ese momento, y le preguntó si estaba interesada en que la adiestrara y preparara para ocupar su posición en un futuro cercano. “Tengo que decir que me emocionó que me preguntara, porque en ese momento no había mujeres de alto perfil en la industria a las que pudiera admirar y usar de inspiración. Así que me sorprendió y me tomó como 90 segundos decir que sí”, comentó Macleod, mientras reía a carcajadas.

Stephanie Macleod participó recientemente, de manera virtual, de la presentación en la isla de tres nuevos productos de la serie Dewar's Double Double. (Juan Patino)

El mérito de haberse convertido en la Master Blender de Dewar’s recae también en el hecho de que cuando Macleod asumió sus responsabilidades a mediados de la década de 2000 se convirtió en solamente la séptima persona en ocupar este puesto desde que la empresa se fundó en 1846.

Algo que también le llena de satisfacción es que, desde ese momento ha visto cómo la industria del whisky en Escocia ha evolucionado y tiene ya más presencia femenina en sus filas. “He visto una diferencia en el número de mujeres involucradas en la industria del whisky y estoy muy contenta por ello. Cuando yo entré había varias mujeres que eran maestras licuadoras, pero casi no se hablaba de ellas. Fue por eso que me sorprendió que una empresa tan tradicional como Dewar’s contemplara a una mujer para un cargo tan importante”, exclamó la efusiva ejecutiva. “Ahora es muy común ver mujeres como Master Blenders y Master Destillers. Y me alegra, porque necesitamos diversidad en la industria del whisky escocés si queremos complacer a la nueva generación de consumidores de nuestros whiskys”.