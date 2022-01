Sin duda alguna, el mundo cambió debido a la pandemia, sobre todo porque las personas pasaron más tiempo en sus casas, lo que le permitió tener más espacio para experimentar en áreas a las que no le daba tanta importancia como, por ejemplo, en la preparación de cócteles con espíritus destilados, como sería el ron, el vodka o el whisky, por poner varios ejemplos.

Esto va a provocar que, en el 2022, una gran cantidad de personas busque tomar tragos y cócteles utilizando productos “premium”, un poco más añejado. Este fue uno resultados más importantes del “Bacardí Cocktail Trends Report 2022″, un estudio realizado por la firma The Future Laboratory, y financiado por Bacardí Limited, en donde se brinda una visión de lo que será la industria de la coctelería durante este año que empezó. Este reporte basó sus resultados en información dada por consumidores, una encuesta a embajadores de la empresa, así como de entrevistas realizadas en bares y restaurantes, entre otros.

“La pandemia ayudó al consumidor a adquirir más conocimiento buscando información, leyendo, dejándose llevar por lo que veía en las redes sociales. De la misma forma su paladar fue adquiriendo conocimientos y se han arriesgado a probar espíritus destilados de un nivel más alto y más ‘premium’”, explicó Carlos García Mercader, embajador de las marcas de Bacardí en Puerto Rico, que incluye los rones Bacardí, el whisky Dewars, el vodka Grey Goose y el tequila Patrón, entre muchos otros. “En Puerto Rico se ha visto mucho como las personas están bebiendo más ‘premium’ en la categoría de ron, en la categoría del whisky escocés y también el whisky americano, ya que han cogido mucho auge debido a la pandemia”

Espíritus destilados

De hecho, según el estudio que recién fue dado a conocer por la empresa, a nivel mundial los primeros cinco espíritus destilados que más se van a consumir a nivel mundial serán, en este orden, el vodka, la ginebra, el tequila, el brandy y el whisky. Según García Mercader esto al ser una predicción no necesariamente sea lo que ocurre realmente, dando de ejemplo que en el 2021 se esperaba que la ginebra fuera el licor destilado más utilizado en el mundo, pero terminó siendo el tequila.

“Siempre el vodka ha sido el espíritu destilado de mayor consumo en el mundo entero, pero obviamente, es un producto que es más llevadero para muchos consumidores. Ahora bien, el whisky está en quinto lugar, que es algo que no se veía desde hace mucho tiempo y eso es muy bueno también”, mencionó el experto en coctelería, quien ha trabajado unos 10 años en la compañía de licores. “Sin embargo, podemos ver que el tequila ha tenido un crecimiento increíble, porque ya no se ve como un licor para fiestas y tomarse en shots, sino más bien el consumidor lo utiliza ahora para crear tragos de coctelería como la Margarita, la Paloma y el Old Fashion, entre muchos otros”.

De hecho, según el reporte, los tragos que más se prepararán en las barras especializadas en coctelería a nivel mundial, serán (en este orden): Mojito, Margarita, Gin and Tonic, Piña Colada, Vodka Soda, Cuba Libre, Martini, Bloddy Mary, Daiquiri y Irish Coffee.

“A nivel mundial, y a nivel Puerto Rico, el mojito es el cóctel más vendido en el mundo. Aquí en la isla llevamos varios años siendo número uno en Puerto Rico, también por diferentes razones”, mencionó García Mercader. “El mojito es refrescante, que tiene una experiencia de sabores increíble, como la menta, la lima, el espíritu y el azúcar. Todo eso se mezcla y cada vez que tú te das un sorbo, tienes una experiencia diferente. Además, el mojito tiene la flexibilidad de que se puede hacer de diferentes sabores, ya sea de coco, parcha, fresa y de diferentes frutas. Es un cóctel que para empezar a tener la experiencia de consumir licores, ayuda mucho, porque no se siente tanto el sabor al espíritu destilado cuando se toma”.

El tequila, mezclado en tragos como la Paloma, se ha convertido en uno de los favoritos de los consumidores a nivel mundial. (Suministrada)

Ingredientes naturales

Algo que reflejó el “Bacardí Cocktail Trends Report 2022″ es que una gran cantidad de personas a nivel mundial han comenzado a beber sus tragos utilizando ingredientes naturales. Por ejemplo, en el mercado del Reino Unido, más del 50% de los consumidores consideran como un factor sumamente importante que los tragos estén confeccionados con ingredientes naturales. Por otro lado, según el estudio, un tercio de los consumidores en el mercado de Estados Unidos planifican o ya están bebiendo tragos con ingredientes naturales y locales. De hecho, un 65% de los bartenders entrevistados para el estudio indicaron que preferían utilizar ingredientes y servicios de su país de origen.

En Puerto Rico, esta es una tendencia que ya se veía desde hace algún tiempo debido a la accesibilidad de materia prima local. “Gracias a Dios en Puerto Rico tenemos muchos ingredientes naturales, muchas frutas que se dan aquí y han sido los mismos ‘bartenders’ quienes han adquirido técnicas y conocimientos para usarlas. Esto es algo bien bueno, porque la persona está consumiendo más natural y saludable, pero a la misma vez apoya los productos locales”, comentó García Mercader, quien puntualizó que los propios bartenders están creando sus propios amargos, que incluye aguas tónicas, espumas y cerveza de jengibre, entre otros.

De la misma forma, el experto también mencionó que el utilizar este tipo de ingredientes, permite tener menos desperdicios, ya que se utiliza prácticamente todo el ingrediente, o lo más posible, para crear el cóctel. Esto va de la mano con la tendencia de muchas empresas para hacer que sus fábricas sean sostenibles. “Por ejemplo, nosotros en Bacardí estamos buscando que todas nuestras destilerías en el mundo, que tenemos alrededor de 11, sean 100% sostenibles”.

Vivir la experiencia

Algo que deja claro este estudio anual es que más de 40% de las personas van a querer visitar y disfrutar de cócteles en barras o restaurantes durante el 2022, buscando tener una buena experiencia. “Ya no se trata de ir darse dos palos por ahí. Sino que vamos a tomar dos tragos debido a que queremos estar más tiempo en ese lugar consumiendo y disfrutando de la comida y de la coctelería”, añádió el embajador de Bacardí en Puerto Rico. “Como las personas llevan tanto tiempo encerrados en sus casas, lo más que quieren cuando salen es tener una experiencia única e inolvidable para decir ‘me arriesgué a salir, pero tuve una tremenda experiencia’. Por eso ahora mismo, muchos restaurantes se han preparado más en técnicas de coctelería y están más pendiente a lo que está buscando el consumidor. Eso es muy bueno, porque ayuda a todo el mundo, al consumidor, a los dueños del local y a nosotros como marcas”, concluyó.

Otras tendencias

El estudio “Bacardí Cocktail Trends Report 2022″ mostró otras tendencias que se están dando a nivel mundial, pero todavía no se verán reflejadas en Puerto Rico por múltiples factores. Por ejemplo, se espera que este año el 41% de los consumidores a nivel global haya tomado cócteles premium enlatados, conocidos como los “ready to drink”, algo que ha ido creciendo poco a poco. “Aquí esa tendencia está un poco más lenta, pero entiendo que va a ir creciendo tan pronto sigan llegando productos nuevos”, mencionó García Mercader al detallar que marcas como Bacardí y la Bombay Sapphire ya ofrecen en otros mercados productos enlatados de gran sabor y calidad. “Podríamos estar viendo la llegada a la isla de esos productos en uno o dos años y pueden hacer una diferencia bien chévere en el mercado, ya que casi siempre uno bebe estas bebidas en la playa o cuando va de chinchorreo y fortalecería la categoría de los espíritus destilados”.

Por otro lado, otra tendencia muy interesante es el aumento en el consumo de licores de bajos niveles de alcohol o sin alcohol. De hecho, según el reporte el un 58% de consumidores tomará más de este tipo de bebidas, no solo porque tienen un nivel de alcohol por volumen más bajo, sino que tienen poca azúcar y carbohidratos, así como pocas calorías.

“Esta tendencia está creciendo mucho en el mundo, especialmente en Europa. En Puerto Rico se está empezando a abrir esa categoría, pero es algo que no lo veo que vaya a tener demasiado crecimiento por el momento”, explicó el experto en mixología. Actualmente, por ejemplo, el vodka Grey Goose ofrece en el mercado productos con bajo contenido de alcohol, como es el caso de Grey Goose Essences, unos productos de vodka mezclados con botánicos, en tres sabores distintos, y que tiene un 30 por ciento de alcohol por volumen, mucho menos que el 40 por ciento de alcohol por volumen que tiene el vodka destilado.

“Esto es muy buen para aquellos negocios que hacen sirven ‘brunch’, junto con bebidas como la mimosa o simplemente para las personas que quieran estar relax en la playa, en la piscina o en su casa, pero que quieren disfrutar del momento, sin embriagarse necesariamente”, puntualizó García Mercader.