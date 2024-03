Un bartender italiano “reinventa” la piña colada y resulta ganador de competencia internacional realizada en Puerto Rico

Giannuzzi, un italiano radicado en Londres y gerente de la barra del hotel London Hilton on the Park Lane, se mostró emocionado y sorprendido de haber resultado ganador, mientras explicaba que su razón para participar iba muy atada a su historia familiar.

“Honestamente, no me esperaba ganar. Mi novia fue la persona que me apoyó en todo el proceso y fue la que me empujó y me ayudó para que mi ‘pitch’ fuera bueno, ella fue mi guía a través de todo esto. Seguiré haciendo este trabajo, porque es lo que amo, quiero seguir haciendo lo que amo, quiero seguir trabajando en la industria de las barras. Hay muchas cosas que podría hacer, es un cuadro muy amplio”, dijo.