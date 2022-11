Cuando se es entusiasta y aprendiz del vino y de la cultura que éste comprende, no hay nada como tener la oportunidad de conversar cara a cara con un bodeguero o un embajador de marca. Es como ponerle cara y voz a esa etiqueta, sea conocida o que se acaba de conocer.

Así podría describirse la experiencia vivida durante la reciente visita a Puerto Rico de representantes de 59 bodegas de vinos españoles, específicamente de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Rueda.

Cientos de personas, entre importadores, distribuidores, representantes del sector de hotelería y restaurantes y otros relacionados con el mundo del vino, atendieron esta primera gran muestra en conjunto de los Consejos de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Rueda en Puerto Rico que se llevó a cabo en el hotel Sheraton Convention Center.

Desde Castilla y León arribó a la Isla una delegación de bodegueros y representantes de ambas Denominaciones de Origen, acompañada por Pablo Baquera Peironcely, y Arancha Zamácola Feijó, responsables de mercadeo y comunicación de la D.O. Ribera del Duero y de la D.O. Rueda, respectivamente.

El propósito era dar a conocer en Puerto Rico, vinos de bodegas con representación local como otras que arribaron con el interés de encontrar quien les represente en la isla.

De la D.O. Ribera del Duero se presentaron 36 bodegas: 21 con representación local y 15 que aún no cuentan con importador. Mientras que, la D.O. Rueda, mostró 23 bodegas: 11 tienen representación local y 12, disponibles.

Pablo Baquera Peironcelly director de mercadeo del Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Ribera del Duero, compartió con SAL! sus impresiones sobre el evento, así como lo que ha representado Puerto Rico para Ribera del Duero durante el año que está por concluir.

“Desde el punto de vista de Ribera del Duero, tanto del 2021 y los preliminares de 2022, el crecimiento ha sido espectacular, no tanto en número de bodegas presentes en este mercado sino en valor y ventas. En comparacion con el 2019, el año prepandémico, ha habido un crecimeinto de 42%. El camino que lleva la marca aquí es muy sólido. Hay un buen conocimiento por parte de los profesionales, es decir, importadores, distribuidores, ‘retailers’ y restaurantes, sobre Ribera de Duero, buena distribución y buen aprecio por parte del consumidor, más del puertorriqueño que del turista en la isla. Por eso queremos seguir entrando en el sector de los consumidores locales más jóvenes, pero tambien crecer en el público estadounidense en este mercado”, expresó Baquera Peironcelly y añadió que, si bien actualmente hay 60 bodegas de Ribera del Duero vendiendo sus vinos en Puerto Rico, hay espacio para que esa presencia aumente.

“Aun cuando aquí hay tres millones de habitantes, comparado con otros mercados más grandes hay buen margen de crecimiento, de que haya más bodegas que entren. Es nuestro interés y el de Rueda tener este salón para bodegas sin importador en busca de llegar a acuerdos de representacion en la isla”.

Por su parte, Arancha Zamácola, directora de marketing y comunicación de Rueda, conoce los retos y oportunidades que representa el mercado consumidor de vino en la isla.

“Nuestra situacion respecto a Ribera del Duero es distinta. Tenemos el reto de la presencia fuerte en este mercado de los vinos de Rías Baixas, así que lo que consigamos ya es un 100% de avance. Este salón de bodegas sin importador es muy importante para nosotros. Queremos que el consumidor compruebe que los vinos de Rueda se amoldan a vuestro clima, que se equipara y compite con el vino blanco, no solo español sino de todas las regiones. Esto no puede ser un proyecto de venir un año e irte, sino a largo plazo, Las denominaciones se nutren de los ingresos de las bodegas y así, a mayores ingresos más representación”.

Estos embajadores de vinos españoles adelantan que tanto Ribera del Duero como Rueda trabajan de la mano con una estrategia con Estados Unidos. “Pero sabemos que el clima y la cultura de Puerto Rico es más afín con los nuestros. Ahora, sabemos que igualmente hay muchos puertorriqueños con esta cultura que han ido a vivir a los Estados Unidos por lo que también buscamos llegar a ellos”, añdio Zamácola.

Descubrimientos y reencuentros

El ambiente en los salones, tanto el de bodegas sin distribuidor en la isla como con distribuidor, era uno dinámico y efervescente. En el primero conocimos a Noé Pérez, gerente de exportación de Bodegas Verdeal, quien llegó desde Rueda para presentar tanto su vino insignia, “Verdeal”, como la etiqueta “20 de Abril Orgánico”, un “blend” de Sauvignon Blanc y Verdejo, la uva autóctona de Rueda, fermentado sobre lías al estilo francés “para lograr myor intensidad en boca”, según expresó Pérez. Mientras “Verdeal” ya se distribuye en la isla el propósito de esta visita era conseguir distribudor para “20 de Abril Orgánico”.

En el salón de bodegas sin distribuidor también conocimos los vinos de Bodega Tierra Aranda, de Ribera del Duero. Los vinos insignia de la bodega bajo el nombre “Tierra Aranda”, son elaborados a partir del producto de viñas de 40 a 90 años de antigüedad. Según nos explicó su representante, Héctor Despieau, esta bodega también cuenta con una línea de vinos más jóvenes, presentes en el salón llamados “Viña Hijosa”, elaborados por una cooperativa de enólogas. Precisamente sus etiquetas se distinguen por reflejar una identidad femenina. Cada una de la etiquetas, Tinto Joven, Roble y Crianza, se identifica por una ilustración diferente de una jovial y hermosa mujer.

Una vez en el salón de las bodegas que cuentan con representantes en Puerto Rico, nos topamos con una noticia agradable y es que los vinos de “Javier Sanz Viticultor”, de La Seca, en Rueda, llegaron a Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de visitarlos y conocer pesonalmente a Javier Sanz y a su hija Leticia durante el viaje de prensa de Puerto Rico a Ribera del Duero y Rueda, en marzo de este año, dejando en la delegación boricua una impresión inolvidable por sus atenciones y calidad humana. Los representa Sabrina Wine & Spirits, en Luquillo, con su variedad de vinos 100% Verdejo o Cabernet Sauvignon, así como su distinguida etiqueta “Malcortá”, elaborado de una cepa de Verdejo casi extinta, rescatada por la familia Sanz.

Pasando a los tintos, probamos “Unacepa” de Bodegas Valduero y “Garmón 2015″, elaborado por el destacado enólogo Mariano García, ambos disponibles en La Enoteca de Ballester.

Conocimos a Javier Ayala, director comercial de la bodega Dehesa de los Canónigos. “Esta es una bodega familiar, no elabora en cantidades, pero por eso mismo representa bien el espíritu de la Ribera del Duero”, afirmó Ayala. Los vinos de esta bodega se elaboran a partir de viñas de entre 35 a 100 años. “Dehesa de los Canónigos” está elaborado a partir de una mezcla de 85% Tempranillo y 15% Cabernet Sauvignon, permaneciendo 15 meses en barrica de roble americano. “Solideo” es otra de las etiquetas de esta bodega, presente en la isla. Parte de una combinación de tres uvas: 88% Tempranillo, 9% Cabernet Sauvignon y 3% Albillo. La presencia de la uva blanca Albillo en un vino tinto es una de las mejores muestras de que estos vinos reflejan el respeto por la tradición y autenticidad de la D.O Ribera del Duero. Sus vinos llevan la etiqueda de Cosecha, muestra de que se rigen por sus propios criterios, valoraciones y conocimientos para determinar el momento idóneo para embotellar y presentar al consumidor. Ayala presentó también el “Solideo Reserva”, con 24 meses en barrica distribuidos en 20 meses en barrica de roble americano y cuatro en barricas de roble francés, todo en busca de una mayor complejidad. Esta bodega es representada por Ballester Hermanos.

Cepa 21, bodega procedente de la prestigiosa tradición de Emilio Moro, y con fuerte presencia en Puerto Rico, participó con todas sus etiquetas disponibles en la isla: “Hito”, “Cepa 21″, “Malabrigo” y “Horcajo”, distribuidos por V. Suárez

Bodegas Pascual, de Ribera del Duero, y distribudo por Luxowine, presentó su línea de Tempranillo con “Peñalosa”, “Buró” y su etiqueta insignia “Diodoso Autor”.

De DRS Imports, también estaban presentes los vinos “Altos del Terral”, 100% Tempranillo, elaborado a partir de vides de 40 años; “Altos del Terral T1″ de vides de 60 años o más; y “Altos del Terral Cuvée Julia”, a partir de viñedos de más de 90 años con 25 meses de crianza en roble francés nuevo.