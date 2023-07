Ya sea por las series de televisión y películas de cine, además de grupos de música de K-Pop, todo lo que tenga que ver con la cultura de Corea del Sur ha tomado un gran auge durante la pasada década, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, quienes han encontrado en sus símbolos algo en lo que se ven identificados. A pesar de eso, no son muchos los restaurantes que sirven comida coreana en la isla.

Hace un año, en un pequeño espacio comercial en la avenida Esmeralda, en Guaynabo, abrió sus puertas el restaurante Unidos Korean BBQ & Ramen House, dedicados a servir los platos más populares de la gastronomía coreana, incluyendo muchas bebidas que difícilmente se encuentran en más lugares de la isla.

Dumplings de cerdo y pollo, fritos o al vapor con salsa agridulce de la casa de Unidos Korean BBQ & Ramen House. (Alexis Cedeño)

Con un ambiente distendido e íntimo, el restaurante Unidos es creación de la pareja de esposos Yolibeth Tavares Rosa y José Planadeball, quienes vieron la oportunidad de emprender en algo que no fuera sus profesiones. En este caso, ella se mantiene trabajando a tiempo parcial como patóloga, mientras que él es ingeniero. “Nos surgió la oportunidad de comprar la llave de lo que antes era un pequeño restaurante coreano. Por lo que empezamos a estudiar la cultura coreana y a enamorarnos poco a poco de ésta”, indicó Tavares Rosa. “Con este restaurante, nuestro propósito es unir dos culturas, la puertorriqueña con la coreana, y mostrarles a los locales lo mejor de la gastronomía coreana. Aquí hay mucho desconocimiento de los que son los platos principales, las bebidas típicas o los postres de la cultura coreana”.

PUBLICIDAD

Tan pronto adquirieron el espacio, localizado en el 204 de la avenida Esmeralda, al lado del restaurante “El Rincón que no conoces”, se dieron a la tarea de remodelar el local, haciéndolo más moderno y acogedor, utilizando elementos decorativos orientales para que los clientes se transporten a otro lugar. De hecho, desde que sirven a la comunidad de Guaynabo son muchas las personas y curiosos que llegan hasta el local para degustar y vivir la experiencia coreana. “Aquí puedes ver a muchos jóvenes desde los 14 años en adelante, vestidos con camisas alusivas a la cultura coreana, que se sientan y disfrutan de nuestros platos. Siempre aquí tenemos música de K-Pop, por lo que el ambiente está bien chévere”, añadió la propietaria.

Tteokbokki, pedazos de pastel de arroz coreano con salsa agridulce de la casa disponibles en Unidos Korean BBQ & Ramen House. (Alexis Cedeño)

Menú con múltiples opciones

Un detalle que agradecen los comensales que visitan Unidos Korean BBQ & Ramen House es el hecho de muchos platos en el menú tienen foto, lo que hace la selección del plato más fácil. Además, cada plato tiene una explicación sencilla y, en algunos casos, se traduce el significado de los nombres. Hay varias palabras que se repiten en el menú y que son clave, como es el caso de “bulgogi”, que no es otra cosa que carne de ternera cortada en tiras y marinada con salsa de soya, azúcar, aceite de sésamo y ajo que luego se cocina normalmente a la parrilla.

Tan pronto se abre el menú, aparece una extensa lista de aperitivos que está encabezada por unas alitas coreanas fritas, servidas con salsa agridulce de la casa; y Lotus Leaf Buns, que son panecillos de origen oriental con sabor dulce que se rellenan de pimientos, zanahorias, cebollas, así como con tofú, bulgogi, pollo o setas.

PUBLICIDAD

La estrella de la casa de Unidos Korean BBQ & Ramen House es el Dolsot Bibimbap, que significa “arroz mixto” en coreano. (Alexis Cedeño)

De la misma forma, el comensal también encuentra Corn dogs, un plato callejero de Corea del Sur, similar a un hot dog americano, que se prepara con salchicha, queso y papa, el cual, luego, se fríe y se le aplica azúcar; tofú frito con salsa agridulce de la casa; y Korean corn cheese, el cual es un plato de maíz dulce y queso derretido acompañado de nachos, al que se le puede añadir pollo o bulgogi. Otro de los favoritos del público son los Dumplings de cerdo y pollo, fritos o al vapor con salsa agridulce de la casa.

También está el Hobakjuk, que es una crema coreana de calabaza y aceite de ajonjolí, el Tteokbokki, que son pedazos de pastel de arroz coreano con salsa agridulce de la casa, y el Gimbap, que es un plato típico de Corea del Sur, muy parecido al sushi, que consiste de un rollo de arroz con zanahoria, cebolla y espinaca, envuelto en algas. En este restaurante lo pueden servir solo de vegetales, de jamonilla con zanahoria, cebolla y huevo o de bulgogi o pollo con vegetales.

Platos principales

En cuanto a los platos principales, la estrella de la casa es el Dolsot Bibimbap, que significa “arroz mixto” en coreano. “Este es uno los favoritos del público y está elaborado con arroz y vegetales, pimiento, cebolla, seta, kimchi y maíz, marinado con la salsa de la casa. Es un plato muy popular de la gastronomía coreana, servido con carne o la proteína de su elección, en un recipiente caliente. Se le puede añadir, por un costo adicional, bulgogi, pollo, setas o tofu”, explicó Planadeball. “Tiene una mezcla de distintos sabores, desde lo dulce a lo salado, y es una fusión que le encanta a la gente. Este plato también está en una versión más pequeña, que se sirve a la hora de almuerzo”.

PUBLICIDAD

Algo en lo que se han querido enfocar también en el restaurante Unidos, es en brindar opciones veganas de la mayoría de los platos que ofrecen, razón por la cual se ve mucha la presencia del tofú o de vegetales.

Variedad de licores soju y el "vino" coreano, disponibles en Unidos Korean BBQ & Ramen House. (Alexis Cedeño)

Otro plato principal que se vende muy bien es el Japchae, que es un plato típico de la cocina coreana a base de fideos de batata transparentes con vegetales (pimientos, espinacas, zanahorias, cebollas y setas), cocinados con aceite sésamo y salsa de soya y con un toque agridulce debido a la salsa de la casa. Por un costo adicional, se le puede añadir bulgogi, pollo o tofú. Además, ofrecen la experiencia del Samgyeopsal Korean BBQ, que consiste de carne de ‘pork belly’ cortada y asada en la parilla por el propio comensal. Se sirve con ajos, cebollas, arroz blanco, kimchi o pimientos servidos con trozos de lechuga para envolver la carne. Por lo regular, este plato se sirve en la hora de almuerzo.

Otros platos que vale la pena mencionar incluyen el Ramen que es una sopa tradicional coreana, a base de caldo de res o vegetales, por un costo adicional, con zanahoria, cebolla y pimiento; y el Jajangmyeon, un plato coreano que consiste de fideos, acompañados con salsa espesa hecha de chunjang (pasta negra de soya salada) y verduras picadas con su selección de bulgogi, pollo, setas o tofu.

Bebidas diferentes

Algo en lo que también se distingue este restaurante en Guaynabo es en la cantidad de bebidas orientales que tienen disponible para los clientes. Que van desde leches con sabores de fresa, batata y café, hasta cervezas orientales, incluyendo la coreana marca Terra, así como las japonesas Asahi y Sapporo, y la china Lucky Buddha.

PUBLICIDAD

Bebidas refrescantes traídas de Corea del Sur, disponibles en Unidos Korean BBQ & Ramen House. (Alexis Cedeño)

A esto hay que añadirle una gran selección de cócteles a base de soju, que es uno de los licores nacionales de Corea del Sur, que es elaborado a base de arroz y que tiene un sabor similar al del vodka. Con soju se preparan tragos como el Soju Yogurt, cóctel hecho con este licor, mezclado con yogur asiático y un refresco de limón; igual que el Soju Makgeolli, una bebida de yogur asiático con “vino” coreano Makgeolli; y el Soju Sunrise, un cóctel con sabor cítrico, que tiene un sabor refrescante, que se logra al mezclar jugo de china, soju con hielo y un trozo de limón. Además, hay muchas más alternativas, incluyendo vinos, whisky japonés, sake (licor japonés a base de arroz) y Makgeolli, que es un tipo de “vino” coreano a base de arroz que se hace partir de una mezcla de trigo y arroz nuruk, lo que le brinda un color blanco y un sabor dulce.

“Lo que queremos brindarle a todos nuestros clientes es una experiencia única en donde puedan adentrarse a conocer más detalles de la cultura coreana, sin tener que ir muy lejos y a un precio accesible”, comentó Planadeball. “Aquí los esperamos”.

Soju Sunrise, un cóctel con sabor cítrico, que tiene un sabor refrescante, que se hace al mezclar jugo de china, soju con hielo y un trozo de limón, de Unidos Korean BBQ & Ramen House. (Alexis Cedeño)

Unidos Korean BBQ & Ramen House abre de lunes a jueves, de 11:00 a.m. a 8:30 p.m.; los viernes y sábado, de 11:00 a.m. a 9:30 p.m.; y los domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Para más información, puede llamar al (787) 520-8256 o accede a las redes sociales como Facebook, bajo Unidos Korean BBQ. Además de abrir el salón comedor, los comensales pueden pedir la comida para recoger o la pueden ordenar a través de las aplicaciones Door Dash y Uber Eats, quienes hacen entrega a domicilio.