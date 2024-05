Asore y Junte Boricua trazan la ruta para complacer a la diáspora

“Así que, no solo los restaurantes van a beneficiarse enormemente de esto, sino que muchos vienen batallando hace tiempo para lograr nivelar sus finanzas, después de los acontecimientos que hemos pasado en Puerto Rico. Sin embargo, ahora vamos a tener un terremoto de alegría”, confesó.

Igualmente, afirmó que “Puerto Rico está esperando por esta oportunidad hace muchos años, que todos esos familiares que están por allá fuera regresen, porque muchos de ellos no han vuelto a Puerto Rico en años”.

“La experiencia empieza en el aeropuerto, en el hotel donde se quedan, en el lugar donde turistea, en el lugar donde come y cuando vuelve al aeropuerto. El reto es que, cuando nos visiten en la industria de restaurantes se lleven una experiencia espectacular para que cuando se vayan a montar en el avión digan: ‘Yo no me quiero ir’”, resaltó.