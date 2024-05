De la finca a la mesa en Aibonito

“El concepto es un ‘Farm to Table’ porque mi suegro Félix Ortiz González, Don Felo, es el que cultiva la gran mayoría de los productos que utilizamos para confeccionar nuestros platos, como las habichuelas frescas que utilizamos en el arroz o en las sopas” explicó Reyes.

“Cuando me fui a estudiar artes culinarias en el 2018, era algo que quería hacer porque la cocina me apasiona; y lo hice también para que mis hijas vieran que la vida continúa, luego de que sufriera la pérdida de mi mamá, mi papá y mi hermano”, explicó Reyes con voz entrecortada. “Hice mi práctica con un chef en San Juan, y en una conversación con mi suegro salió el tema del negocio porque era de su hermano Wiso. Después de María no volvió a abrir. Mi suegro nos ayudó y compramos el negocio”, recordó.