La mejor cocina se reconoce por la frescura y la calidad de sus productos. En el Restaurante De Papi, ubicado en el Malecón Las Américas de Arroyo, es ese mismo distintivo el que cuidadosamente protegen sus propietarios, Rosa Berríos Rivera y Edwin Guerrido García.

Con cerca de 25 años en la industria gastronómica, Berríos Rivera explicó la peculiaridad del éxito obtenido en los pasados 3 años como nueva propietaria del establecimiento.

“Lo más que la gente busca es el pescado fresco. Nos especializamos en el pescado, porque mi esposo y mis hijos son buzos y pescadores y eso nos distingue mucho aquí. No vendemos pescado de caja, congelados. Mi esposo dice que, si no es fresco, entonces le dice al cliente que no hay; que él no va a poner en juego su reputación”, comentó Berríos Rivera, quien también operó en el pasado el Restaurante La Taberna.

PUBLICIDAD

“Somos una familia de cinco bien unida. Todo el mundo mete mano. El que no pesca, ayuda en la cocina o hace algo. Las langostas, pulpos, carruchos y pescados vienen directamente de nuestras costas, porque ellos lo traen. Nuestros productos, en su mayoría, provienen de los agricultores del área. Los plátanos se los compramos a los productores del pueblo. Las hojas de menta para los mojitos son cultivadas aquí en Arroyo. El perejil y cilantrillo me los trae un muchacho también del pueblo. Si mi esposo no salió a pescar, nosotros entonces les compramos los mariscos a los pescadores de aquí”, manifestó sobre la colaboración entre los comerciantes de la zona.

Dentro de la variedad de los platos creados por el experimentado chef Josean Sanabria, con 30 años de destreza culinaria, se destaca El Tabernón. Un filete de mero relleno de majado de plátano maduro con langosta y camarones, envuelto en tocineta. “Ese es el plato principal de aquí. Nos distinguimos con los mariscos, pero tenemos un amplio menú que incluye platos criollos, de chinchorreo y bandejas”, indicó Berríos Rivera.

La especialidad de la casa es el Tabernón, filete de mero relleno de camarón y langosta con majado de maduro adentro envuelto en tocineta. (Isabel Ferré Sadurní)

Otro de los platos que buscan los comensales es el filete relleno, que tiene sus variaciones. “Lo puedes pedir con todos los mariscos o con uno en específico. También gusta mucho el Avemar, una pechuga rellena de todos los mariscos con un majado de maduros por dentro y envuelto en tocineta”, agregó la empresaria.

En cuanto a la creatividad para atraer más clientes, Berríos Rivera comentó que “recientemente retomamos la tradición de lo que antes se vendía aquí bajo la administración de su dueño original; el difunto Chito, que eran ruedas de ñame con pescado frito y balajú. Eso lo vendemos en el quiosco que tenemos afuera y es un palo entre los clientes”.

PUBLICIDAD

El restaurante, que preserva la fachada y arquitectura original desde su construcción hace dos siglos y de estilo rústico en decoración interna, posee amplios espacios para el disfrute familiar en dos salones separados “para quienes deseen estar en el ambiente de chinchorreo y otro para los que prefieran un lugar más tranquilo”, dijo la propietaria.

En cuanto a los postres, Berríos Rivera dijo que específicamente los flanes “los prepara una muchacha de aquí de Arroyo. Ese es otro de los productos frescos que tenemos disponibles para los clientes”.

Abierto de jueves a domingo desde las 12:00 del mediodía, el Restaurante De Papi posee un encanto particular en su ambiente que abraza al visitante al instante. “A pesar de que las personas relacionen el chinchorreo con el revolú de música alta y ruidos, aquí tenemos un control que evita eso. Este es un negocio familiar para las familias y de quienes deseen pasarla bien, fuera del bullicio”, enfatizó.

“Desde los más pequeños hasta el adulto mayor consigue aquí un lugar para comer bien, relajarse y gozar. Para los chicos, tenemos un menú variado como por ejemplo: alitas fritas y masitas de mero, entre otros, y para los adultos, además de los platos y bebidas de su preferencia, tenemos ‘karaoke’ los viernes y sábados principalmente y si el domingo lo amerita, también lo hacemos”, dijo.

Con siete meseros y seis empleados en la cocina, el restaurante opera los jueves hasta las 10:00 de la noche, y los sábados y domingos hasta las 12:00 p. m. o 1:00 a. m.