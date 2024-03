9 platos que podrás disfrutar en Kueros Island Bar & Kitchen

La nueva era del hotel no solo presenta cambios en su nombre, fachada e interiores, pues la transformación, además, incluye una innovadora oferta gastronómica con la apertura de restaurantes como Kueros Island Bar & Kitchen .

View this post on Instagram

Conoce algunos de los platillos de Kueros Island Bar & Kitchen

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Al detalle

Kueros Island Bar & Kitchen tendrá los miércoles un espacio al estilo “Open Mic” para los que quieran compartir algún talento, mientras que de jueves a sábado contará con música en vivo de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. El horario de domingo a miércoles es de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. y jueves, viernes y sábado de 6:00 a.m. a 12 a.m.