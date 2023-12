En una nueva aventura empresarial en Puerto Rico de la estrella de la música urbana, Bad Bunny, junto a su manejador Noah Assad y otros socios, el restaurante de cocina contemporánea de alto nivel, lala, ya está listo para abrir sus puertas al público.

Localizado en The Mall of San Juan, la fecha de apertura de lala será el miércoles, 13 de diciembre de 2023, a partir del mediodía, cuando el público podrá descubrir esta confluencia de sabores diseñada por el chef Guillermo López Folch.

Lala, una palabra tan diversa como sus interpretaciones a través de distintas culturas, representa una infinidad de significados; desde una melodía pegajosa hasta algo excepcionalmente delicioso o excitante. “lala es una experiencia donde los sabores de la cocina contemporánea convergen. Nuestro concepto fusiona diferentes modelos gastronómicos de una manera que honre la diversidad de sabores de múltiples partes del mundo”, comentó Daniel Vitiello, gerente general del restaurante.

PUBLICIDAD

Parte del salón comedor y del Raw Bar de Lalas en The Mall of San Juan. (Suministrada)

“Nuestra misión es clara: ser un destino para entusiastas de la comida, aventureros y aquellos que buscan una experiencia culinaria más allá de lo común. Lala está diseñado para que te sientas como en casa, independientemente de donde vengas. Al final, nuestro mayor deseo es que cada cual dé a lala su propio significado,” dijo Vitiello, y añadió que el restaurante contó con una inversión de alrededor de $5 millones y, al momento, ha creado sobre 200 empleos, entre directos e indirectos.

La visión del Chef

López Folch es un talentoso y altamente experimentado chef con más de una década de experiencia en la industria culinaria, quien ha trabajado en algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo, incluido Le Bernardin, restaurante con tres estrellas Michelin en Nueva York, y también ha deleitado a celebridades de primer nivel con sus creaciones culinarias como su chef privado.

Chef Guillermo Lopez Folch (Suministrada)

“A través de lala, tengo la oportunidad de compartir mi pasión por la gastronomía y especialmente, la cocina contemporánea, en un lugar que trasciende una experiencia gastronómica. Hemos tomado una postura atrevida, buscando armonías perfectas entre ingredientes fuera de lo convencional”, comentó el chef López Folch.

Noah Assad, Benito Martínez (’Bad Bunny”), Jonathan Miranda y Gamal Haché fundador de Sophia’s Bar and Grill (SBG), junto a otros colaboradores apuestan a este concepto de cocina contemporánea.

El exquisito menú de lala incluye platos como Progressive Oyster Flight; Queen Snapper Ceviche; Ora King Salmon Tartare; Consommé; Thai Yam Hu Mu; y The “Wellington”. La oferta gastronómica estará pareada con una amplia carta de vinos que incluye cerca de 300 etiquetas procedentes de regiones vinícolas alrededor del mundo. A esta, se suma un menú de coctelería de diseño a cargo de los mixólogos Luis ‘Bigote’ González, Anthony Vargas y José “Chuck” Rivera bajo la consultoría de la firma Liquid LLC. El interesante menú de cócteles desarrollado por el equipo incluye el Electric Limoncillo; Ser Humilde; Jazmín; Yao Min; Clorofila; Lalalandia y Quickie.

PUBLICIDAD

Dulce de Lechoza y Queso del restaurante Lala (Suministrada)

Para cerrar esta experiencia gustativa, lala ofrece varias opciones de postres entre estos se destacan Chocolate Praline Bar y el Tropical Tart.

Lala comprende un área de 8,974 pies cuadrados con capacidad para 170 comensales. Es así que los visitantes encontrarán un salón comedor principal, dos salones privados; el Green Room con capacidad para 10 personas, y el Blue Room con un cupo de 10 personas; un área VIP, el Chef’s Table, el Raw Bar, una barra principal y la Terraza de lala.

Beef Wellington del restaurante Lala. (Suministrada)

El restaurante abrirá de domingo a miércoles de 11:30 a.m. a 10:00 p.m., mientras que de jueves a sábado abrirá de 11:00 a.m. a 1:00 a.m. Está ubicado en la entrada principal en The Mall of San Juan. Se pueden hacer reservaciones a través de la aplicación o llamando al 787-598-9000.