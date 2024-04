Barullo Taberna Española estrena nuevo menú

Nuevas experiencias

Por otro lado, los miércoles, en La Barrita del Lado, se celebrarán las “Noches de españoleo” , con promociones de 2x1 en aperitivos durante el “happy hour”, descuentos especiales en cócteles de la casa y música en vivo. Como parte de estas promociones de lanzamiento, el restaurante ofrecerá valet parking gratuito durante el horario de almuerzo de 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

Barullo Taberna Española está abierto de domingo a jueves de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y los viernes y sábados, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., con “brunch” disponible los sábados y domingos a partir de las 10:00 a.m.