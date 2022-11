Una carta de amor a Italia, un país por cuya cultura, cocina y gente, siente una afinidad más que especial, es lo que el destacado chef puertorriqueño Mario Pagán, ha concertado en “Sage La Bistecca”, su nueva creatura culinaria en el hotel O:Live, en Condado.

El espacio ya estaba armado por lo que fue cuestión de reimaginarlo y como el propio chef Pagán se preguntó en determinado momento “¿Por qué no?” Por qué no imaginar que podía recrear aquí los sabores y las técnicas disfrutadas y aprendidas en innumerables viajes al “Bel Paese”, donde incluso celebró su boda con su esposa María “Bibi” Mercado.

Pagán, quien despliega su talento en otros espacios reconocidos como La Central, Raya, Arya Pool Lounge, Melao y el restaurante que lleva su nombre, se ha rodeado para este nuevo viaje, de un equipo joven, entusiasta y comprometido con el arte y la experiencia de la buena mesa.

PUBLICIDAD

Del nuevo restaurante de chef Mario Pagán "Sage La Bistecca" en el hotel O:Live. En la foto, Lasagna de ternera y bechamel con "heirloom tomatoes", favorita del Chef Pagán. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) 20221109, San Juan (VANESSA SERRA DIAZ)

Abdel Rivera, gerente; Alexis Vélez, mixólogo; Christian Pérez, sous chef; y Gustavo Calderón, socio y chef du cuisine; procuran que todo en la cocina abierta de Sage La Bistecca, marche a perfección. A ellos se unen como parte de la operación general, la Directora de Restaurantes y División Catering, Paola Ramos Camacho: y en la parte de eventos en restaurantes, terrazas de Olive y O:LV y Alacena Catering, Kamil Rivera.

En un almuerzo para medios selectos, tuvimos la oportunidad de probar algunos de los manjares que Mario Pagán ha diseñado para su renovado espacio y la conclusión es que se trata de una experiencia que nadie que se precie de disfrutar de la alta cocina debe perderse.

De los aperitivos degustamos el Pulpo a la parrilla con escabeche de habichuelas blancas Cannellini; los Calamares empanados en Arborio pulverizado servido sobre una salsa Romesco, a base de tomate, ajo y almendras; la ensalada César sellada, con anchoas italianas y croutons de focaccia, y el Tartar de carne con “bone marrow”.

Durante el almuerzo se sirvieron dos vinos italianos disponibles solo en este restaurante: el Bucci Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi 2020, un blanco con mucha presencia; y el que resultó favorito, el tinto Conte Giangirolamo 2016, un “blend” a base de las variedades Negroamaro y Primitivo, directo de la región de Puglia.

Tras los aperitivos llegó el curso de la pasta, lo que representó un verdadero viaje por una gama de sabores, aromas y texturas exquisitas. Hay que empezar por la que el propio chef Mario Pagán identificó como su favorita: la Lasaña de ternera y bechamel, la cual se elabora y se sirve “de lado”, no por capricho ni por hacerla interesante, si no, porque de este modo se garantiza esa experiencia crujiente a lo largo y ancho del plato. Los Tortellini con “pork belly”, pasas en Oporto y pesto de pistacho, fueron más que elogiados, así como los Ravioli de langosta; y no se quedó atrás el Rigatoni a a la Bolognese en una salsa obtenida de un proceso especial entre la carne y la crema y acompañada por salchicha italiana. Y es que todas las pastas que se sirven en Sage La Bistecca son artesanales, preparadas por la chef Natasha Garratón, precisamente ex chef de Sage, y de quien chef Pagán adquiere sus exquisitas creaciones para el restaurante.

PUBLICIDAD

Del nuevo restaurante de chef Mario Pagán "Sage La Bistecca". En la foto, Tortellini con “pork belly”, pasas en Oporto y pesto de pistacho, con "coral" de batata. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) 20221109, San Juan (VANESSA SERRA DIAZ)

Del curso de pastas pasamos al plato principal a base de carnes y pescados, el cual igual que el anterior hará que el comensal quiera invertir un buen rato para decidirse pues todo en el menú es simplemente exquisito. Probamos el Branzino en salsa de mantequilla de alcaparras servido con papas asadas con hierbas, la Cotoletta di Vitello, la Bistecca alla Fiorentina, en la mejor tradición de la Toscana, y el Atún servido con papas en pesto de aceite de achiote y balsámico para el que, de acuerdo con Chef Pagán, le llegó la inspiración de su recuerdo de chef Alfredo Ayala en los tiempos de Chayote.

La Bistecca alla Fiorentina, en la mejor tradición de la Toscana, uno de los platos principales del nuevo restaurante de chef Mario Pagán, "Sage La Bistecca". (Suministrada)

Para endulzar el paladar: Semifreddo Al Pistacchio, Tiramisú deconstruido y Texturas de chocolate, avellana y caramelo.

El Atún servido con papas en pesto de aceite de achiote y balsámico, es otro de los exquisito manjares del nuevo restaurante de Chef Mario Pagán, "Sage La Bistecca". (Suministrada)

La ambientación de “Sage La Bistecca”, es acogedora, sobria y elegante sin resultar intimidante. Chef Mario Pagán se decantó por vestir las mesas con manteles de tela para un aire más estilizado. A esto se suman algunos detalles en el salón producto de la creatividad del diseñador Nono Maldonado.

El restaurante acomoda unas 36 personas en el salón principal a lo que se suman 18 espacios en un salón privado.

En detalle

Sage La Bistecca by Mario Pagán

- Horario: martes a sábado 5:00 a 11:00 p.m. (última reservación a las 9:30 p.m.)

- Horario de la terraza de O:Live, martes a sábado de 5:00 p.m. a 12:00 a.m.

- Reservaciones para ambos, a través de la aplicación Open Table.