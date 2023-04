Emilio Figueroa, reconocido empresario de San Juan por sus famosos establecimientos Parrot Club, Agua Viva, Dragon Fly, Toro Salao, Sofía y Koco falleció hoy, según informó el alcalde de San Juan, Miguel Romero, a través de un mensaje en la red social Twitter.

“Nos unimos a la familia y amigos del comerciante y emprendedor, Emilio Figueroa, ante su partida. Su aportación al comercio y gastronomía sanjuanera deja una huella importante para todos. Que descanse en paz”, escribió el primer ejecutivo de la capital de Puerto Rico.

Romero no es el único que ha compartido las condolencias a la familia de quien fue el gestor de la iniciativa culinaria SOFO, en el Viejo San Juan, ya que en las redes sociales hay decenas de mensajes en honor a la figura de Figueroa, quien en los últimos meses estaba residiendo en Nueva Jersey.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Figueroa, a quien le sobrevive su esposa Gigi Zafero y sus dos hijas. Tenía 61 años.

PUBLICIDAD

“Nooo, qué tristeza. Emilio ha sido ejemplo para todos nosotros, los boricuas. Ejemplo de éxito empresarial, ejemplo de lo que es el amor y la amistad, ejemplo de buena gente, de querer a sus empleados igual que al comensal más pudiente, ejemplo de creer en el Viejo San Juan cuando nadie creía. En mi libro debíamos nombrar una plaza, un espacio con su nombre y una digna escultura en el Viejo San Juan. Que en paz descanse, amigo”, escribió, Alberto Bacó Bagué, exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en sus redes sociales.

Otros usuarios de la red social de Facebook han dejado múltiples mensajes en el perfil de Figueroa en honor a su vida.

Figueroa logró, bajo su corporación de “Oof! Restaurants”, ofrecer una diversidad de gastronomía local e internacional con la que estableció el buen comer en las calles del Viejo San Juan. Fue inspiración para otros comerciantes de la zona que se atrevieron a emprender otros negocios y diversificarse en el Viejo San Juan.

A través de SOFO se llegó a unir más de 40 anfitriones de diversos restaurantes sanjuaneros para realizar el festival gastronómico.

En el 2012 llegó a estar al frente de siete restaurantes, una tienda de ropa y un gimnasio, con su empresa Oof!, entre ellos Aguaviva, Toro Salao, Parrot Club, Dragonfly, Koco, Piña Colada Club y un rincón vegetariano llamado Tanamá.

Sus primeros pasos en la industria de los restaurantes los dio luego de trabajar con Olivier Mason, gerente del Four Seasons, de Egipto; Barry Lewin VP de Blackstone Group y Hugh Andrews, dueño de La Concha y el Vanderbilt.

PUBLICIDAD

Figueroa se refería a el Viejo San Juan como la capital gastronómica del Caribe. En una entrevista publicada en el 2012 en El Nuevo Día afirmó que su misión en la industria gastronómica era ofrecer una experiencia placentera e inolvidable a cada comensal.

“Los que trabajamos en esta industria aparte de dar de comer y beber, somos parte de la historia de cada comensal. Cada uno elige el papel que desempeñaría en la historia del otro. Los invitados que entran a un restaurante llegan diciendo con el ‘body language’ qué quieren, qué esperan, en qué ‘mood’ están, si celebran algo si quieren olvidar algo... Salir a comer es toda una experiencia. Y los que dan servicio en un restaurante son parte de la historia de cada una de las personas que entran por la puerta. Mi trabajo es convencer a mis jugadores, es decir, a mis empleados a que se conviertan en parte de esa historia. Algunos creen que eres un loco, otros piensan que eres ultraambicioso... Prefiero ser catalogado de loco con propósito a ser cuerdo sin propósito. Y tengo la capacidad de unir a la gente, lo tomo en serio y me da alegría. Soy loco, pero contento”, expresó en aquel entonces Figueroa.

En ese mismo año creó la iniciativa de movimiento social “Espíritu Boricua” con el destacó las bondades de nuestro espíritu colectivo, invitando a los jóvenes a definirse y de paso a definirnos como pueblo.

“Quisiera resaltar nuestros atributos, que nos acordemos de todo lo bueno que somos y hacemos. Echar a andar un proyecto que nos inspire, nos una y nos anime. Una definición de espíritu colectivo, preparada como si fuera una receta especial. Que los jóvenes sean los que nos den sus ingredientes, que definan a través del medio que ellos escojan qué los motiva”, afirmó.

PUBLICIDAD

Reaccionan chefs y colegas de la industria

El reconocido chef Roberto Treviño, el alma de la cocina en The Parrot Club y quien trabajó mano a mano con todo el equipo para hacer realidad el concepto gastronómico de Emilio Figueroa, dice que era una persona con una visión muy amplia de lo que quería lograr.

“El tenía el don no solamente de visualizar algo grande para Puerto Rico, pero también para la gente que llegaba al grupo, empezando por The Parrot Club”, indica el chef y propietario del restaurante Chicharrón en el área de Orlando, Florida.

Pero también resalta el rol de la esposa de Figueroa, Gigi Zafero, a quien describe como “su luz” y quien estuvo a su lado hasta el final. “Ella fue una parte importante para toda la visión culinaria de restaurantero. “Emilio era el ‘front man’ del proyecto. Él trajo la gente, el credo, era el que daba la dirección y el porqué querer trabajar y crecer, no solamente profesionalmente, sino también espiritualmente y como puertorriqueño porque él siempre empujaba el espíritu boricua”, resalta el chef y empresario, quien cree que Figueroa dejó una huella muy marcada, no solo en el aspecto culinario, sino también a nivel de Puerto Rico y los que lo conocieron.

En ese sentido, Treviño hace un balance entre los restaurantes que existían antes de The Parrot Club que, a su juicio “era bastante seria”. Menciona como ejemplo a Don Pepe, La Fragua, The Swiss Chalet y Compostela “restaurantes que tenían su posición, pero eran ‘high end dining’ (de alta gama)”. Pero con la llegada de The Parrot Club “trajo al comensal a compartir en un restaurante igual que se podía hacer en Miami, Nueva York o Madrid”.

PUBLICIDAD

“Ahí es que yo digo que comenzó el cambio de la gastronomía en Puerto Rico y yo sé que Emilio fue quien comenzó con esa visión. Yo me dedicaba a mi arte en la cocina, pero siempre con las exigencias de Emilio, que era bien ‘demanding’. Eso era bueno porque eso es lo que conlleva un restaurante. Yo diría que es una pérdida gigantesca personal para mí porque él dejó una marca muy positiva en mi vida, como hombre espiritual y como trabajador. Emilio se fue físicamente del mundo, pero no se ha ido de los corazones de mucha gente”, dice emocionado el chef, quien le aprovechó para mandarle a la familia de Figueroa su “más profundo pésame”.

Para el chef Mario Pagán, el empresario y restaurantero fue un ejemplo a seguir, además de dejar un gran legado gastronómico en Puerto Rico. “Era un buen amigo y colega y es muy triste su partida. Emilio (Figueroa) estaba, como Jean-Michel Basquiat, adelantado (a su tiempo) porque él fue, prácticamente, el primer pequeño restauranteur en Puerto Rico con múltiples restaurantes, junto con (Roberto) Treviño, y todos con una consistencia y concepto que nadie había visto en la isla. Para mí fue uno de los propulsores más grandes del buen servicio al cliente, de una gastronomía joven y casual-elegante, además de nombrar un distrito y cuando haces eso y la gente te hace caso, es bien grande porque es muy difícil hacerlo”.

El chef se refiere a que Figueroa fue uno de los precursores en la isla del movimiento culinario “nuevo latino”, que triunfaba en Estados Unidos y que, con la llegada de The Parrot Club en 1996 a la calle Fortaleza, le dio un nuevo giro al ámbito culinario local con el que él llamo “South Fortaleza Street” o SoFo y que luego se convirtió en el primer Distrito Culinario o SoFo Culinary District. De hecho, en 2002 se hizo el primer SoFo Culinary Fest, hasta que un año después se coinvirtió en el San Juan SoFo Culinary Fest, para que participaran otros restaurantes de la ciudad. “He aprendido mucho de él y fue un buen ejemplo para mí, además de sr tremenda persona y lo extrañaremos”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la chef Marisoll Hernández recuerda que para 1994 tenía su restaurante Chef Marisoll, en la calle Cristo del Viejo San Juan y cuando Figueroa abrió The Parrot Club en 1996, pensó que esa calle era como un “black hole”, una “calle oscura” con muy poco tráfico, tanto de autos como de personas.

“Yo me decía cómo es posible que abra un restaurante allí. Pero él convirtió el final de la calle Fortaleza en una mina de oro donde empezó a florecer una gran oferta gastronómica innovadora, tanto de comida como de bebidas. Un lugar en que tanto él como el chef Treviño, crecieron de la mano”, comenta Hernández, tras resaltar que Figueroa transformó la gastronomía en el Viejo San Juan.

“Emilio rompió barreras en aquella época. Además, tengo que decir que era un tipazo, un caballero y como jefe, implementó una escuelita en cuanto al servicio, que también fue de la mano con la coctelería de la barra”, agrega la chef, quien desde hace unos 15 años se ha dedicado a hacer catering para eventos privados y corporativos, así como bodas.

Carli Muñoz, pianista y propietario de Carli’s Fine Bistro & Piano, en el Viejo San Juan, dice que también se emocionó cuando supo de la muerte de Figueroa. “Yo conocí a Emilio antes de que abriera sus restaurantes. Él me consultó y me trajo al espacio y me preguntó mi opinión. Nosotros nos conocimos en el hotel El Conquistador en Fajardo donde trabajamos juntos y entablamos una amista. Él estaba en ‘Food & Beverage’ y yo hacía unas noches como pianista”, comenta el músico, quien dice que compartió con el restaurantero un seminario de “Lifespring” enfocados en coaching y liderazgo.

PUBLICIDAD

“Yo veía en él un potencial de liderazgo muy grande y luego me dijo que eso le cambió su vida y poco después abrió The Parrot Club y usó muchas de esas técnicas de motivación para unir a su grupo. Tuvimos una linda amistad de mucho respeto”, recuerda el músico, tras destacar “que fue una persona muy dinámica que aportó mucho a la gastronomía y a San Juan”, además de popularizar la calle Fortaleza con sus restaurantes.

Mientras, Yemar Cintrón, propietario del restaurante L’Olivo, en Hato Rey, recuerda que para el tiempo que Figueroa abrió su primer restaurante, él trabajaba con la chef Marisoll y fue testigo del éxito de SoFo y “partícipe de lo que él creó en la calle Fortaleza”.

“Al sol de hoy todavía se habla de ese movimiento que él creó y todavía hay algunos empleados que trabajaron con él. De hecho, ahora tengo dos personas conmigo en L’Olivo, en la avenida Roosevelt. Su ética de trabajo y su misión como líder era única”, afirma Cintrón, al resaltar la innovación de Figueroa como restaurantero.

“No he visto otro precursor de ideas gastronómicas y de visión de concepto igual que él. Dejó una huella y sembró una semilla en muchas personas de la industria, incluyéndome a mí”, agrega Cintrón.